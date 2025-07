Ministrul Nazare: ANAF este disfuncțional. În ministerul de Finanțe încep evaluări per angajat

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, după demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu şi dezvăluirile acestuia despre relaţia cu statul, că abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi iar faptul că ANAF este disfuncţional este un lucru despre care a vorbit de la începutul mandatului, arătând că este clar că nu a existat o dorinţă autentică de reformă, de a creşte colectarea şi de a face digitalizarea.

”Despre situaţia ANAF, comportamentul inspectorilor ANAF, modul în care ANAF acţionează în plan central, dar şi în teritoriu, am vorbit foarte mult. Abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi”, a spus ministrul la Digi24.

Nazare a menţionat că ”încă din momentul audierii în Parlament a făcut un apel la ANAF ca, indiferent cât de mari sunt problemele de colectare, să nu facă abuzuri, să nu exagereze, să nu înceapă vânătoarea de amenzi date către contribuabil, doar să-şi facă simplist datoria, ci să-şi facă treaba corectă”.

”Pe lângă acest semnal pe care l-am dat de la audiere, le-am dat câteva semnale din momentul în care, bineînţeles, conducerea ANAF a fost schimbată, după care Antifrauda n-a mai migrat către judeţe cu costuri suplimentare, a rămas la nivel regional, acolo unde e locul, pentru că nu avem aceeaşi activitate de antifraudă în teritoriu în fiecare judeţ. Direcţiile antifraudă trebuie să fie regionale. Şi după ce am schimbat rând pe rând conducerea Antifraudei Bucureşti, de unde au plecat 9 din 15 şi după care am schimbat conducerea Antifraudei la nivel central, unde din 31 de persoane au plecat 21. Deci s-a schimbat total conducerea”, a mai spus ministrul Finanţelor.

”Faptul că ANAF este disfuncţional este un lucru despre care am vorbit de la început, din prima zi, încă de la audiere. Dacă nu recunoaştem faptul că ANAF este disfuncţional, dacă nu recunoaştem faptul că nu a existat o dorinţă autentică de a reforma instituţia, de a colecta în plus, că suntem mult, nu sub media europeană, sub media regiunii noastre, sub media central-europeană suntem…deci e clar că nu a existat o dorinţă autentică de reformă, nu a existat o dorinţă autentică de a creşte colectarea şi, mai mult decât atât, nu a existat o dorinţă autentică de a face digitalizare”, a precizat Alexandru Nazare.

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a lansat un mesaj către antreprenori şi îi roagă să spună în ce condiţii s-a făcut business în România şi cât de bun este statul român ca partener. El i-a îndemnat pe aceştia să ridice glasul şi să nu mai accepte ceea ce toţi au fost obligaţi să accepte, inclusiv prin a face greşeli.

Anastasiu a adăugat că statul român şi-a ameliorat comportamentul în ultimii ani, dar acesta a fost inacceptabil o lungă perioadă.

”Vom introduce începând de mâine o evaluare per angajat, în Ministerul de Finanţe”

Alexandru Nazare a anunţat totodată că va introduce începând de luni o evaluare per angajat, în Ministerul de Finanţe, astfel că fiecare angajat va completa un timesheet, pentru a ştii cu se ocupă, ce lucrează în cele opt ore în care vine la lucru, ce lucrează săptămânal. El a arătat că în evaluarea clasică, practic nu era nicio diferenţiere, pentru că toţi luau scorul maxim.

”Noi vom introduce începând de mâine o evaluare per angajat, în Ministerul de Finanţe. Fiecare angajat al Ministerului de Finanţe va completa un timesheet şi vom şti exact ce face fiecare angajat în fiecare. Cu ce se ocupă, ce lucrează în cele opt ore în care vine la lucru, ce lucrează săptămânal, tocmai pentru a avea un instrument corect de evaluare şi pentru a putea norma munca şi pentru a putea avea o evaluare corectă a muncii fiecărui departament şi fiecărui funcţionar în parte”, a anunţat ministrul Alexandru Nazare, la Digi24.

El a precizat că a semnat ordinul tocmai pentru a avea nişte criterii foarte obiective pentru evaluarea, pentru că, altfel, toţi iau foarte bine, toţi sunt foarte buni, toţi sunt gradaţi maxim.

”Sunt şi oameni foarte buni, dar nu pot fi toţi buni. (..) În evaluarea clasică, practic nu era nicio diferenţiere, toţi luau scorul maxim. Deci acea evaluare nu e un criteriu obiectiv. Ce am făcut noi, ordinul pe care l-am semnat în săptămâna trecută prevede un grafic în care fiecare funcţionar completează, la sfârşitul zilei, dar prezintă săptămânal, în fiecare zi, activităţile şi timpul pe care l-a petrecut pentru diverse taskuri. E foarte important de văzut cât timp a petrecut, pe ce activitate, tocmai ca să putem să avem o imagine şi în vederea viitoarei reorganizări. Cum funcţionează departamentele, ce face fiecare departament în parte, cât de eficient e, unde trebuie intervenit”, a completat ministrul.

