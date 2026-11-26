Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și echipa ministerului au avut joi discuții cu o delegație a Comisiei Europene (DG ECFIN) privind construcția bugetului pentru 2027 și necesitatea de a continua consolidarea fiscală.

”Am continuat în această dimineață, la Ministerul Finanțelor, dialogul tehnic cu reprezentanții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN), structura Comisiei Europene care monitorizează evoluțiile macroeconomice, politicile fiscal-bugetare ale statelor membre și respectarea angajamentelor asumate de acestea. Întâlnirea de astăzi vine la două zile după decizia Comisiei Europene de menținere în suspensie a procedurii de deficit excesiv în cazul României. Este o confirmare importantă a progreselor înregistrate în acest an, care ne consolidează poziția în relația cu partenerii europeni, investitorii și agențiile de rating și ne permite să evităm escaladarea procedurii și riscul suspendării unor fonduri europene”, a explicat ministrul Nazare, într-o postare pe Facebook.

Echipa ministerului am prezentat ”stadiul avansat al pregătirilor pentru bugetul din 2027”, conform lui Nazare. Potrivit acestuia, toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar în această perioadă se lucrează la definitivarea măsurilor care vor fundamenta bugetul anului viitor.

Închiderea PNRR, discutată cu Comisia. Finanțele au recomandat să nu fie făcută rectificarea bugetară în lipsa unor cifre clare privind încasările din ultima cerere de plată din PNRR

”Am discutat, de asemenea, despre închiderea financiară a PNRR, implicațiile bugetare ale ultimelor cereri de plată și soluțiile de finanțare pentru continuarea investițiilor începute. Este esențial să avem o evaluare cât mai precisă a acestor obligații înainte de definitivarea bugetului pentru 2027.

O componentă importantă a discuțiilor a vizat îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, reducerea decalajului de TVA și măsurile suplimentare pe care le pregătim în domeniul administrării fiscale. Progresele realizate în ultimul an și jumătate în digitalizarea administrației fiscale și în dezvoltarea instrumentelor de combatere a evaziunii au fost recunoscute și de reprezentanții Comisiei. Prioritatea este acum valorificarea acestor instrumente prin rezultate măsurabile în colectare”, a arătat Alexandru Nazare.

Acesta a mai afirmat că a fost menținut, în ultimul an și jumătate, ”un dialog constant, substanțial, cu reprezentanții Comisiei Europene”. Potrivit oficialului guvernamental, există pentru 2027 perspectiva unei economii care revine pe creștere, a unei inflații în scădere, motiv pentru care deciziile bugetare trebuie gândite cu scopul menținerii stabilității financiare.

”Este important ca acest dialog să nu se limiteze la momentele de evaluare formală a României, ci să avem consultări tehnice permanente, să anticipăm riscurile și să discutăm din timp soluțiile și implicațiile deciziilor pe care le pregătim. Următoarele săptămâni sunt importante pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală și pentru evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor. Avem perspectiva unei economii care revine pe creștere, a unei inflații în scădere și a unui necesar de finanțare mai redus în 2027. Trebuie să fundamentăm deciziile bugetare astfel încât să păstrăm stabilitatea financiară și să putem valorifica aceste evoluții favorabile”, a mai transmis ministrul Finanțelor.

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