Ministrul Muncii: Deficit de 4 mld. lei la bugetul de pensii în S1. Sistemul nu va intra în colaps odată cu pensionarea „decrețeilor”

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole (foto), a declarat că deficitul la bugetul de pensii se ridică la 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025, în condiţiile în care Guvernul a adunat contribuţiile sociale din Pilonul I şi din Pilonul II.

„Nu e mult, nu e puţin, dar este un ecart tangibil, dacă combatem munca la negru”, susţine ministrul Muncii, care precizează că sistemul de pensii nu va intra în colaps odată cu ieșirea la pensie a generaţiei ”decreţeilor”, potrivit News.ro.

„Întrebat de ce românii nu-şi pot retrage integral sumele din Pilonul II, ministrul Muncii a răspuns: ”Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Dacă vrei să faci ceva cu mulţi bani deodată, îţi faci un depozit şi îi scoţi când vrei tu. Poate să i se pară cuiva imperfect sistemul românesc”.

Bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul II de pensii, într-o plată unică, a decis Comisia de buget-finanţe a Senatului, marți, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private obligatorii, iniţiat de Guvern.

În forma Guvernului, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe 8 ani.

„ Legea spune acum, varianta e încă neadoptată, că poţi să-ţi iei în avans 30%. Ştiu că există un amendament în Parlament pe chestiunea asta. Nu ştiu ce va decide Parlamentul. Pe de altă parte, mi se pare o discuţie preponderent între medici. Nu ştiu foarte bine ce înseamnă toate acele boli şi cheltuielile ca atare. Pe de altă parte, mi se pare decent contraargumentul la această temă, care zice aşa: un om într-o situaţie de dificultate are nevoie de bani în fiecare lună. Nu doar în prima lună, nu doar o dată. Şi am avut în familie astfel de situaţii şi am văzut că sunt multe cheltuieli lunare”, a mai spus ministrul Muncii, Florin Manole.

