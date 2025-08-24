cursdeguvernare

duminică

24 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Stiri

Ministrul Moșteanu, la Kiev: „Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”

De Iulian Soare

24 august, 2025

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a deplasat duminică la Kiev, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, unde a declarat că „fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri”.

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin. Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate”, a declarat Ionuț Moșteanu, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a spus că a „depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor”.


„Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a conchis ministrul Ionuț Moșteanu.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Apărării a precizat că Ionuț Moșteanu participă și „la «Defence Cooperation Forum. Future Warfare», unde prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale”.

Cititi si: Întâlnire a ministrului Moșteanu cu o delegaţie a Departamentului american al Apărării – Discuţii despre rolul României ca furnizor de securitate pe flancul estic al NATO

***


cursdeguvernare

