Ministrul Justiţiei, discuții cu omologul din Republica Moldova, despre combaterea criminalităţii transfrontaliere, a extremismului şi a dezinformării

De Vladimir Ionescu

3 octombrie, 2025

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, și omologul său din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru (foto), au discutat joi, la București, despre combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a fenomenelor de extremism şi dezinformare.

”Pe parcursul discuţiilor, părţile au evidenţiat buna cooperare în domeniul justiţiei dintre cele două ţări şi au exprimat dorinţa ca aceasta să fie consolidată prin identificarea unor noi direcţii ferme de acţiune. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte privind legislaţia, standardele europene în activitatea din justiţie şi cooperarea transfrontalieră”, a transmis Ministerul Justiţiei, într-un comunicat de presă.

Agenda întrevederii a cuprins teme precum:

  • recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă
  • digitalizarea sistemului judiciar pentru facilitarea şi eficientizarea actului de justiţie
  • comunicarea actelor judiciare sub semnătură electronică
  • operaţionalizarea superioară a cooperării judiciare între cele două state
  • îmbunătăţirea procesului de gestionare a cererilor formulate în materie civilă şi penală

”Totodată, cei doi oficiali au abordat aspecte legate de pregătirea profesională a magistraţilor şi a personalului din sistemul judiciar, inclusiv din sistemele penitenciare şi au subliniat interesul comun pentru intensificarea schimburilor de experienţă şi pentru organizarea unor programe comune de formare. Aceste iniţiative sunt menite să contribuie la creşterea nivelului de expertiză profesională şi la consolidarea culturii juridice în ambele sisteme”, mai menționează comunicatul.

(Citește și: Raport al Departamentului de Stat al SUA referitor la climatul investițional din România: Guvernele au permis în repetate rânduri ca interesele politice sau imperativele bugetare să prevaleze asupra practicilor comerciale acceptate, în detrimentul intereselor investitorilor)



