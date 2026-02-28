Ministrul iranian al Apărării și comandantul Forțelor Terestre ar fi fost uciși – loviturile asupra Iranului au vizat în special eliminarea liderilor militari și politici – informații contradictorii despre Khamenei

Ministrul iranian al apărării, Amir Nasirzadeh, și comandantul Forțelor Terestre ale Gărzii Revoluționare (IRGC), Mohammad Pakpour, ar fi fost uciși în urma atacurilor israeliene asupra Iranului, relatează Reuters.

Informația provine din două surse familiarizate cu operațiunile militare ale Israelului și dintr-o sursă regională.

În ceea ce-l privește pe liderul suprem, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că ayatollahul Ali Khamenei este încă în viață.

Araghchi a oferit aceste declarații într-un interviu pentru NBC News, după ce postul israelian Channel 12 repetat că evaluarea Israelului este că ayatolahhul a fost „probabil ucis” în atacurile aeriene israeliene.

Conform presei iraniene, Ali Khamenei urma să susțină un discurs în scurt timp, în momentul publicării acestui articol.

Araghchi a confirmat că doi comandanți au murit în urma loviturilor, dar a susținut că înalții oficiali ai regimului au supraviețuit.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că loviturile lor din Teheran au vizat locații în care erau adunate figuri politice și de securitate de rang înalt, iar ulterior au afirmat că mai mulți lideri politici și militari au fost uciși.

Nasirzadeh fost numit ministru al Apărării în guvernul președintelui Masoud Pezeshkian, după alegerile din 2024, o poziție cheie în supravegherea programelor nucleare/missile, producție armament și relații militare cu aliați (Rusia, China, Siria).

A reprezentat Iranul în coordonări militare cu aliați (ex. operațiuni în Siria, livrări drone către Rusia pentru Ucraina). A fost implicat în dezvoltarea programului de drone și rachete balistice iraniene.

Se afla pe lista iranienilor sancționați, fiind desemnat de SUA și UE pentru rolul în programul nuclear și balistic, dar și pentru sprijinul acordat Hezbollah, Houthis și alți proxy ai Teheranului.

Iranul nu a confirmat oficial moartea sa – oficialități neagă și minimizează pierderile majore. Autoritățile susțin că liderii cheie sunt protejați și au fostmutați în locații sigure.

Dacă se confirmă, ar fi o lovitură gravă pentru lanțul de comandă iranian, întrucât Nasirzadeh era responsabil de logistică armată și relații externe militare.

Mohammad Pakpour era comandant-șef al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din iunie 2025.

A luptat în Războiul Iran – Irak (1980-1988), comandând unități de elită precum Divizia 8 Najaf Ashraf și Divizia 31 Ashura.

Din 2009: Comandant al Forțelor Terestre IRGC, poziție pe care a deținut-o peste 15 ani, coordonând atât operațiuni interne, cât și externe, inclusiv în Siria și Irak.

A fost numit comandant-șef al întregului IRGC de către Ayatollah Ali Khamenei, după uciderea predecesorului său, Hossein Salami, în lovituri israelienele din iunie 2025 (așa-numitul „Război de 12 zile”).

A fost promovat la rangul de major general (sardar) în același context.

Și el a fost desemnat de SUA ca parte a sancțiunilor împotriva IRGC pentru rolul în terorism și destabilizare regională.

Mai multe surse israeliene, americane și regionale (Reuters, Times of Israel, N12, Al Arabiya, NDTV etc.) relatează că Mohammad Pakpour a fost ucis în atacurile de sâmbătă, nu se știe exact unde anume.

Israelienii susțin că a fost țintit direct și că este „probabil ucis” sau confirmat de unii oficiali.

Alți lideri iranieni ce ar fi fost eliminați

Printre cele mai semnificative ținte raportate s-a numărat complexul de birouri al liderului suprem Ali Khamenei, din centrul Teheranului.

Agenția Reuters, citând oficiali iranieni, a transmis că acesta nu se afla în locație în momentul loviturii, deși acest lucru nu a putut fi confirmat din surse independente.

Rapoarte menționează că au fost vizați și uciși oficiali politici și din Consiliul Suprem de Securitate Națională, printre care și Ali Shamkhani, secretar al consiliului.

Fost comandant al Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), el s-a aflat printre cei vizați.

Aceasta nu este prima dată când el este o țintă. Anul trecut, în timpul războiului de 12 zile purtat de Israel și SUA, Shamkhani (70 de ani) a fost scos de viu de sub dărâmături, în urma unui atac asupra locuinței sale din Teheran.

Mai multe agenții de media au raport că a fost ucis. Moartea sa este importantă, întrucât nu era doar un fost militar, ci a servit ca omul de legătură între liderul suprem și aparatul militar.

Armata iraniană a negat moartea altor lideri ce au fost numiți în diferite rapoarte ca fiind eliminați – comandantul armatei, generalul-maior Amir Hatami și președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), Ali Larijani, despre care presa de stat spune că sunt nevătămați.

Nu există confirmări din surse independente privind situația acestora.

Atacuri asupra grupărilor pro-iraniene

O lovitură aeriană a vizat sâmbătă o bază militară irakiană care găzduiește o miliție pro-iraniană, provocând victime, au declarat pentru AFP un oficial de securitate și surse din cadrul Forțelor de Mobilizare Populară (PMF).

Atacul a lovit baza Jurf al-Sakher, utilizată de PMF și care găzduiește în mare măsură gruparea Kataib Hezbollah, au precizat sursele AFP.

