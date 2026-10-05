Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Ne propunem ca până la finalul anului să asigurăm finanțarea pentru un hub deep-tech

România își propune ca până la finalul acestui an să asigure finanțarea pentru un hub deep-tech, din fonduri de coeziune, proiectul urmând să sprijine conectarea ecosistemului românesc la instrumentele Consiliului European pentru Inovare (EIC), a declarat, luni, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„În prezent planificăm să finanțăm un hub deep-tech. Cred că este meritul actorilor privați care au sugerat acest lucru. În programul nostru operațional privind coeziunea lucrăm pentru a introduce prima finanțare pentru un hub deep-tech”, a afirmat Pîslaru, potrivit Agerpres.

Întrebat ce va presupune acest hub, ministrul a explicat că obiectivul este consolidarea actorilor care sprijină comunitatea deep-tech și facilitarea accesului la finanțare.

„Încercăm să consolidăm actorii care ajută la facilitarea comunității deep-tech în pregătirea legăturilor cu EIC și în extinderea potențialelor finanțări și oportunități pentru aceste inovații deep-tech”, a precizat acesta.

Finanțarea va viza atât startup-urile deep-tech, cât și intermediarii care le sprijină

Pîslaru a arătat că finanțarea va viza atât startup-urile deep-tech, cât și intermediarii care le sprijină, iar propunerea a fost transmisă Comisiei Europene.

„Vom avea nevoie de bani pentru startup-urile deep-tech, dar și pentru intermediarii care sprijină startup-urile deep-tech. Am transmis propunerea Comisiei Europene. Aceștia sunt bani de coeziune. Ne propunem, de fapt, ca înainte de sfârșitul anului să asigurăm acest tip de intervenție”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, ar urma să existe două instrumente de finanțare, dintre care unul destinat tehnologiilor deep-tech.

„Vom avea două instrumente de finanțare, unul pentru comunități, care nu este condiționat de deep-tech, și unul dedicat tehnologiei deep-tech, care să ne ajute cu proiectele aflate la frontiera tehnologică”, a adăugat Pîslaru.

România nu se poate limita la realizarea proiectelor tradiționale de infrastructură

Ministrul a subliniat, în context, că România trebuie să își stabilească nivelul de ambiție pentru următoarea perioadă de programare și să se îndrepte către investiții în tehnologie și competitivitate.

„Planificăm acum perioada 2028-2034 și trebuie să ne dăm seama dacă vom continua pur și simplu cu finanțarea din inerție, finalizând proiectele de apă și canalizare și restul autostrăzilor și așa mai departe, sau dacă vom investi masiv în inovare. Iar răspunsul aici este foarte clar. Dacă nu vom direcționa banii către investiții sau către tehnologie și competitivitate, este evident că România va fi una dintre țările care vor rămâne în urmă”, a susținut Dragoș Pîslaru.

În opinia sa, România nu se poate limita la realizarea proiectelor tradiționale de infrastructură, fiind necesară orientarea către deep-tech, inteligență artificială și competitivitate.

„România nu își poate permite doar să finalizeze proiectele de infrastructură, precum autostrăzi, spitale, școli sau universități și așa mai departe. Trebuie să mergem către deep-tech, către competitivitate, să vorbim despre AI, despre provocările AI în societate și, mai mult decât atât, să gândim european, în loc să gândim doar local, regional și național”, a afirmat ministrul.

Acesta a arătat că actualul model economic bazat în mare măsură pe consum nu mai poate funcționa în viitor.

„Trecem de la o abordare bazată pe consum, care s-a bazat foarte mult pe un fel de abordare a banilor gratuiți, în care statul acorda ajutoare de stat sau făcea achiziții ori acorda granturi din partea Uniunii, iar apoi economia creștea datorită consumului. Cred că este foarte clar pentru toată lumea că acest model specific nu poate funcționa în viitor”, a mai spus Pîslaru.

Oportunitățile europene de finanțare pentru dezvoltarea și extinderea startup-urilor și scaleup-urilor deep-tech au fost prezentate luni, la București, în cadrul unui eveniment la care participă experți ai European Innovation Council (EIC) și ai Comisiei Europene. Evenimentul a fost organizat de European Innovation Council, în parteneriat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Techcelerator, UEFISCDI și Endeavor Romania.

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