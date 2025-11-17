Ministrul german de Finanțe, la Beijing – China și Germania s-au angajat să pună capăt tensiunilor comerciale: miza sunt cipurile

Vicepremierul chinez He Lifeng și ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, au convenit luni, la Beijing, să pună capăt tensiunilor comerciale care durează de mai multe luni între a doua și a treia economie mondială.

Relațiile dintre cele două puteri industriale au fost tensionate în special din cauza restricțiilor chineze la exportul de cipuri și metale rare, care au cauzat perturbări majore pentru firmele germane.

Lars Klingbeil – primul ministru al Cabinetului Merz care a vizitat China – a declarat că Germania a abordat tema supracapacității chineze în sectoare cheie precum oțelul, energia solară și mobilitatea electrică, în cadrul Dialogului financiar China-Germania, un eveniment organizat o dată la doi ani pentru ca oficialii și directorii executivi din cele două țări să facă schimb de opinii.

„Din perspectiva Germaniei, considerăm că concurența loială este în pericol și că locurile de muncă din industrie sunt amenințate”, a declarat Klingbeil, potrivit Reuters. Ambele țări au convenit că reducerea acestor capacități excedentare și asigurarea unor condiții competitive stabile ar trebui să fie o sarcină comună, a afirmat el.

Preocupările europene cu privire la restricțiile la exportul de pământuri rare și materii prime critice au fost, de asemenea, abordate și „trebuie luate în serios”, a mai spus Lars Klingbeil.

Mediu de afaceri „corect și echitabil”

În declarațiile sale pentru presă, Klingbeil s-a arătat mulțumit de faptul că vicepremierul chinez a afirmat „foarte clar” că dorește să găsească soluții în ceea ce privește pământurile rare și materiile prime critice.

Omologul său chinez i-a spus, de asemenea, că dorește să discute problemele direct, ori de câte ori apar tensiuni. Vicepremierul chinez He a declarat că Beijingul se angajează să colaboreze cu Germania pentru a extinde cooperarea comună și „a promova un mediu de afaceri echitabil, just și nediscriminatoriu”. „Ar trebui să luăm măsuri practice și pragmatice și să nu ne lăsăm influențați de diverși factori care interferează cu securitatea și stabilitatea lanțului industrial global și a lanțului de aprovizionare”, a spus He, fără a se referi la nicio companie specifică.

Un alt subiect pentru Germania a fost sprijinul acordat de China Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. „Astăzi, s-a menținut angajamentul că doresc să colaboreze cu Germania pentru promovarea păcii. Nu s-a mers mai departe de atât”, a declarat Klingbeil.

El a sosit la Beijing la mai puțin de o săptămână după ce parlamentul german a numit o comisie de experți pentru a regândi politica comercială față de China. Sprijinul acordat de Beijing Rusiei a fost o sursă de tensiuni, la fel ca și criticile Berlinului la adresa Chinei privind situația drepturilor omului și politica industrială subvenționată de stat, dar cele două țări rămân legate de o relație comercială avantajoasă.

China a cumpărat anul trecut produse germane în valoare de 95 de miliarde de dolari, dintre care aproximativ 12% erau mașini, potrivit datelor chineze. Germania a cumpărat produse chinezești în valoare de 107 miliarde de dolari, în principal cipuri și alte componente electronice.

China este responsabilă pentru aproape o treime din vânzările producătorilor auto germani, iar companiile germane din domeniul chimic și farmaceutic au, de asemenea, o prezență importantă în această țară, deși se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare din partea concurenților interni.

***