Ministrul german al Economiei propune o Europă cu două viteze, cu cele mai puternice șase economii la conducere, vizând apărarea, piața de capital și materiile prime

Ministrul german al Economiei, social-democratul Lars Klingbeil (Foto), pledează pentru o Europă „cu două viteze”, prioritizând o cooperare mai strânsă între cele mai mari șase economii din UE, relatează Reuters.

Această inițiativă, condusă de Germania și Franța, își propune să consolideze independența, competitivitatea și capacitățile de apărare europene. Klingbeil a convocat o întâlnire virtuală cu omologi săi din Franța, Italia, Polonia, Spania și Olanda pentru a discuta aceste priorități.

Propunerea include consolidarea piețelor de capital, a monedei euro, a investițiilor în apărare și asigurarea materiilor prime, reflectând nevoia unei puteri economice și militare europene mai mari într-un peisaj global volatil.

„Acum este momentul pentru o Europă cu două viteze”, a declarat ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, la un eveniment găzduit de Welt, marți, la Berlin.

Economiile UE încearcă să își reducă dependența de materiile prime critice importate din țări precum China și să abordeze temerile că tarifele comerciale și fragmentarea piețelor globale ar putea submina creșterea economică și investițiile.

„Pentru a supraviețui într-o situație geopolitică din ce în ce mai imprevizibilă, Europa trebuie să devină mai puternică și mai rezistentă”, a scris Klingbeil în scrisoarea adresată omologilor săi, adăugând că acționând la fel ca înainte nu poate fi o opțiune.

Invitația menționa că întâlnirea de miercuri este concepută ca o „lansare” și ar trebui să aibă loc o întâlnire ulterioară, în persoană, în marja următorului Eurogrup.

Scrisoarea consultată de Reuters include un plan în patru puncte privind modul de promovare a uniunii piețelor de capital, de consolidare a monedei euro, de mai bună coordonare a investițiilor în apărare și de asigurare a materiilor prime.

Klingbeil a declarat că coaliția de țări trebuie să avanseze mai rapid în ceea ce privește Uniunea Economiilor și Investițiilor pentru a crea condiții de finanțare mai bune pentru întreprinderile europene și, în special, pentru startup-urile și scale-up-urile din Europa.

