Ministrul Finanţelor: S-a încheiat perioada în care bunurile sechestrate erau uitate prin dosare – Nu vor mai exista pile, hârtii, întârzieri

„Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau uitate prin dosare. Toate bunurile sechestrate de ANAF sunt acum online, pe platforma digitală elicitatii.anaf.ro. Putem garanta un lucru: nu vor mai exista pile, hârtii sau întârzieri”, a transmis vineri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Nazare a subliniat că este pentru prima dată când aceste bunuri sunt listate transparent pe o platformă online. „Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu poţi obţine aceste bunuri – fie că vorbim de ceasuri, maşini sau terenuri – toate provenite din furt sau fraudă şi puse, pentru prima dată, la dispoziţia tuturor românilor într-un mod transparent.”

Ministrul a explicat că întregul proces este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la publicarea bunurilor pentru licitaţie online.

„Există foarte multe bunuri pentru care facem acum ordine, pentru prima dată. Le urcăm pe platformă şi le punem la dispoziţia voastră pentru a putea fi licitate şi obţinute în mod transparent”, a mai declarat Nazare.

ANAF anunţa pe 31 martie că platforma digitală eLicitatiiANAF a înregistrat 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare.

