Ministrul Finanțelor: România continuă discuțiile cu Moody’s pentru evaluarea ratingului suveran

Ministerul Finanțelor a continuat joi seria discuțiilor tehnice cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul procesului periodic de evaluare a ratingului suveran al României. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, următoarele săptămâni sunt critice pentru menținerea calificativului de investiții al țării.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate evoluțiile privind consolidarea fiscală, inclusiv reducerea deficitului bugetar și perspectiva atingerii unei ținte de deficit de 6,2% din PIB în 2026. Ministerul Finanțelor a transmis că ajustarea fiscală este susținută prin măsuri de disciplină bugetară și că datele privind execuția bugetară sunt utilizate drept principal argument în dialogul cu agențiile de rating.

„Am obținut rezultatele de consolidare într-un context extern dificil, marcat de tensiuni geopolitice, presiuni asupra prețurilor energiei și costuri mai ridicate de finanțare. În același timp, instabilitatea politică afectează direct încrederea și percepția de risc asupra României. Sunt riscuri asupra cărora am avertizat deja de câteva luni bune – execuția bugetară și rezultatele obținute ne susțin argumentele, însă aceste vulnerabilități rămân și trebuie gestionate cu responsabilitate”, a declarat ministrul.

Menținerea calificativului de investiții este considerată esențială de autorități deoarece influențează costurile la care statul român se împrumută de pe piețele financiare, precum și costurile de finanțare pentru companii și bănci. Pe fondul deteriorării fianțelor publice, costul mediu al datoriei publice a crescut de la 3,6% la finalul lui 2023 la 4,8% în aprilie 2025, iar pentru împrumuturile în lei a atins un nivel record de 6,2%. De asemenea, ratingul suveran reprezintă unul dintre principalii indicatori urmăriți de investitorii instituționali în evaluarea riscului unei economii.

Discuțiile cu Moody’s fac parte dintr-o rundă de evaluări desfășurată în această perioadă de cele trei mari agenții internaționale de rating – Moody’s, Fitch Ratings și S&P Global Ratings. Reprezentanții agențiilor efectuează în aceste zile întâlniri cu oficiali ai Guvernului, ai Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a României și cu alți actori economici relevanți, pentru a evalua evoluțiile fiscale, perspectivele macroeconomice și capacitatea autorităților de a implementa măsurile de consolidare bugetară asumate.

România se află în prezent pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor („investment grade”) la toate cele trei mari agenții de rating. Fitch Ratings și S&P Global Ratings acordă României calificativul BBB-, iar Moody’s atribuie calificativul Baa3, toate însoțite de perspectivă negativă. Aceste calificative reprezintă ultimul nivel din categoria investițională, o eventuală retrogradare plasând România în categoria speculativă („junk”).

Trecerea în categoria nerecomandată investițiilor ar avea efecte directe asupra costurilor de finanțare ale statului și ale economiei. O parte dintre fondurile internaționale de investiții au mandate care le permit să dețină exclusiv obligațiuni emise de state cu rating investițional, astfel încât o retrogradare ar putea reduce baza de investitori interesați de titlurile de stat românești și ar conduce la creșterea randamentelor cerute de piețe.

Moody’s, S&P Global Ratings și Fitch Ratings controlează aproximativ 95% din piața mondială a ratingurilor de credit și realizează evaluări periodice privind capacitatea statelor și emitenților de a-și onora obligațiile financiare. Analizele lor iau în calcul indicatori precum deficitul bugetar, nivelul datoriei publice, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, perspectivele fiscale și cadrul instituțional.

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