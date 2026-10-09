Ministrul Finanțelor: România a încasat 301 mil. € din cererea de plată nr. 3, fonduri anterior suspendate de Comisia Europeană – Alexandru Nazare anunță o evaluare „investiție cu investiție” pentru pregătirea bugetului pe 2027

România a încasat vineri peste 301 milioane de euro din PNRR, fonduri aferente cererii de plată nr. 3, care fuseseră suspendate de Comisia Europeană, a anunțat vineri ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile, iar aproximativ 2,6 milioane de euro reprezintă împrumuturi, conform unei postări pe Facebook a ministrului.

Nazare arată că acestea sunt fonduri recuperate în urma eforturilor instituționale și a dialogului cu Comisia Europeană pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România.

Prin această plată, România ajunge la aproximativ 13,27 mld. € încasate prin PNRR. România pierduse jumătate de miliard de euro din cererea de plată nr. 3

”Din perspectiva Ministerului Finanțelor, aceste încasări au o importanță directă pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru administrarea lichidităților Trezoreriei Statului. Fiecare euro atras din fonduri europene, în special din componenta nerambursabilă, contribuie la diminuarea presiunii asupra finanțării bugetului și la o gestionare mai eficientă a resurselor publice”, a transmis Nazare printr-o postare pe Facebook.

Nazare a anunțat că urmează o evaluare a reformelor și a investițiilor rămase de finalizat din PNRR pentru a pregăti bugetul pe 2027.

”În același timp, trebuie să avem o evaluare riguroasă, investiție cu investiție, pentru a vedea ce s-a finalizat, ce impact a fost generat în economie, ce proiecte mai pot fi duse la bun sfârșit și, foarte important, cât mai avem de plătit și din ce surse de finanțare. Aceeași evaluare trebuie făcută și în privința reformelor. Nu este suficient ca o reformă să fie îndeplinită formal pentru a încasa o sumă din PNRR. Trebuie să vedem în ce măsură reformele adoptate sunt efectiv aplicate, dacă produc schimbările pentru care au fost asumate și ce impact au asupra eficienței administrației, productivității economiei și sustenabilității finanțelor publice. (…)

Această evaluare este esențială pentru pregătirea bugetului anului 2027. Bugetul anului curent a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a finanțărilor PNRR programate pentru acest an, în corelație cu cheltuielile planificate pentru realizarea investițiilor și reformelor.

Pe măsură ce procesul de evaluare și închidere a PNRR avansează, trebuie să actualizăm această imagine: ce sume vor fi efectiv încasate, ce cheltuieli au fost deja efectuate, ce obligații rămân de achitat, ce investiții necesită continuarea finanțării și care sunt implicațiile bugetare ale reformelor asumate”, a mai explicat ministrul Nazare.

Acesta a adăugat că Ministerul Finanțelor a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ordonatorilor de credite actualizarea și consolidarea acestor informații, astfel încât ”să avem o imagine completă și realistă a situației financiare a PNRR”.

”Aceste date vor constitui baza discuțiilor și deciziilor privind rectificarea bugetară din acest an, dar și fundamentarea bugetului pentru 2027, inclusiv în ceea ce privește necesarul de finanțare, prioritizarea investițiilor și obligațiile care vor trebui acoperite din bugetul național. Aceasta este o obligație de transparență şi responsabilitate. Această situație trebuie consolidată și prezentată public, cu toate implicațiile financiare, pentru ca deciziile privind bugetul anului următor să pornească de la o imagine completă și realistă”, a mai transmis Nazare.

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