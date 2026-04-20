Ministrul Finanțelor – rezerve în legătură cu rezultatul negocierii datoriei către Pfizer la pachet cu achiziția unor tratamente inovative

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că negocierea cu compania Pfizer, pentru cumpărarea unor tratamente inovative în cadrul despăgubirilor de peste 600 de milioane de euro ce trebuie plătite de România, nu este una complicată, însă, deocamdată, este rezervat în ceea ce privește finalizarea ei.

Rezultatul ”nu depinde doar de Guvernul României”, a explicat oficialul. „Am organizat această discuţie împreună cu ministrul Sănătăţii, cu domnul Rogobete. Am transmis care sunt parametrii pe care i-ar dori România şi discuţiile vor continua. E prematur să vă spun cât vor lua, ca timp. Nu e o negociere foarte complicată. Sunt rezervat în acest moment. Şi în privinţa rezultatelor şi în privinţa timpului pe care îl avem la dispoziţie”, a mai spus Alexandru Nazare.

Pfizer, într-o poziție foarte puternică

”Este o discuţie incipientă, este prematur să tragem concluzii, este o discuţiie confidenţială în care am enumerat obiectivele pe care le avem. Avem un mandat luat în Guvern pentru aceaste discuţii, dar este mult prea devreme să tragem concluzii. Poziţia pe care a arătat-o Pfizer după câştigarea procesului de la Bruxelles este o poziţie foarte puternică. Marjele sunt foarte mici, dar încercăm să facem tot posibilul astfel încât această sumă foarte mare pe care România o are de pătit, de peste 3 miliarde, să se transforme în produse de care românii au nevoie astfel încât să diminuăm efectul negativ al aplicării acestei sentinţe”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au discutat, joi seară, în Statele Unite ale Americii, cu reprezentanţii companiei Pfizer, în încercarea de a găsi o soluţie pentru datoria de 600 de milioane de euro pe care o are România. Guvernul a mandatat miniştrii să discute despre convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienţilor oncologici şi celor cu boli rare.

Reamintim că România a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer şi are de plătit 600 de milioane de euro.

Foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pendemiei se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie când a fost pronunţată decizia instanţei belgiene.

Guvernul caută soluţii pentru gestionarea situaţiei, fiind luate în calcul mai multe scenarii, printre care și cumpărarea negocierea acestei datorii la pachet cu achiziționarea unor medicamente inovative.

