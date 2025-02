Ministrul Finanțelor: „Reforma fiscală ar putea aduce atât creșteri, cât și scăderi de taxe”

Guvernul va realiza în a doua parte a acestui an o dezbatere publică pe reforma fiscală, inclusă ca jalon în PNRR, care ar putea aduce inclusiv scăderi de taxe și impozite, a afirmat, joi, ministrul Finanțelor Barna Tánczos, în cadrul unei conferințe de presă prilejuite de listarea la bursa locală (BVB) a celor mai recente titluri de stat Fidelis, emise prin BVB.

„Anul acesta, în a doua parte a anului, vom avea o discuție pe reforma fiscală. Ea poate să includă și scăderi de taxe, poate sa includă și creșteri de taxe. (…) Avem această perioadă de 7 ani în care trebuie să avem o reducere a deficitului și o stabilizare a politicii fiscale”, a spus Tánczos.

Reforma fiscală este inclusă nu doar ca jalon în planul de redresare și reziliență (PNRR), cu termen în 2025, ci și cu impact fiscal pe majorarea veniturilor bugetare în planul fiscal-bugetar de consolidare fiscală, întins pe 7 ani, prin care se urmărește scăderea deficitului de la 8,6% din PIB în 2024 la sub 3% în 2031.

Prioritatea Finanțelor: Asigurarea necesarului de finanțare la costuri cât mai mici. Interes major al populației pentru finanțarea statului

În cadrul evenimentului de la BVB, ministrul Finanțelor a mai anunțat că Guvernul va urmări să își reducă finanțarea în valută și să majoreze finanțarea de la populație, care beneficiază în acest fel de o ofertă atractivă de economisire, din punctul de vedere al dobânzilor.

„Vom merge în continuare pe o reducere a expunerii (externe) a Ministerului Finanțelor, A României, în ceea ce privește finanțarea deficitului. Interesul nostru este ca expunerea noastră externă să fie cât se poate de mică și veniturile care se realizează din emisiunile de obligațiuni ale Guvernului să fie cât se poate de profitabile pentru investitorii români, investitorii din țară”, a declarat Barna Tánczos.

Totodată, ministrul a afirmat că prioritatea numărul unu a Guvernului este finanțarea deficitului la costuri cât mai mici.

„De ce să nu ne îndreptăm atenția și focusul către investitorii români, atât persoane fizice cât și companii, și de ce să nu plătim aceste dobânzi către investitorii care vin din țară și să păstrăm aceste sume ca resurse pentru creștere ulterioară în România, pentru cetățeni și companii”, a punctat Tánczos.

Ministerul Finanțelor a atras în 2024 circa 16,4 miliarde de lei prin titlurile de stat Fidelis, emise prin intermediul Bursei de Valori București și destinate în principal populației. Din 2020 încoace, împrumuturile prin Fidelis ale Finanțelor se ridică la o valoare cumulată de 9,3 miliarde de euro, iar cea mai recentă ediție, derulată între 7 și 14 februarie, s-a bucurat de o cerere record din partea populației, de 4,3 miliarde de lei.

Tánczos: Normele pentru taxa pe construcții speciale ar putea fi finalizate până la finalul lunii martie. Discuții specifice cu companiile în următoarele săptămâni

Ministrul Finanțelor a mai anunțat recent, într-un interviu acordat Agerpres, că a început elaborarea normelor privind taxa pe construcții speciale (taxa pe stâlp) și că fiecare sector va fi invitat la discuții pentru ca aceste norme să fie finalizate până la finele lunii martie, așa cum prevede ordonanța-trenuleț.

„Construcțiile speciale sunt diverse. Am început activitatea. Am început elaborarea normelor, am stabilit sectoarele care vor fi tratate și vom avea dialog cu fiecare sector în parte, pentru că fiecare zonă trebuie tratată diferit. Avem, pe de o parte, producția de energie. În domeniul energiei, pe producție avem anumite construcții speciale, pe transport de energie avem alte tipuri de construcții speciale, stâlpii, de exemplu. Avem zona transporturilor, unde avem drumuri, căi ferate. Avem zona portuară, acolo, avem zone de platforme. Avem exploatare de gaze, de țiței, acolo avem alt tip de construcție specială. Agricultura – construcții speciale, silozuri, platforme și acolo. Deci, fiecare sector o să fie invitat la discuții și o să vorbim cu aceste companii private sau de stat pentru a finaliza normele până la sfârșitul lunii martie, așa cum prevede ordonanța”, a declarat ministrul Finanțelor.

Așa-numita ordonanță-trenuleț, aprobată la finele anului trecut, prevede că: „impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri”.

Mesajul celor mai mari firme din România către Guvern: Ne confruntăm cu o tendință de amânare a investițiilor din cauza incertitudinii politice, a deficitului bugetar și a măsurilor fiscale

Miercuri, în cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria cu premierul Marcel Ciolacu și alți reprezentanți ai Guvernului, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a transmis că taxele pe investiții vor avea efecte negative asupra economiei pe termen mediu-lung, și în final, asupra contribuțiilor la bugetul de stat.

Reprezentanții FIC au subliniat că rezultatele FIC Business Sentiment Index arată o tendință de amânare a investițiilor din cauza incertitudinii politice, a deficitului bugetar și a măsurilor fiscale.

Prim-ministrul României a transmis investitorilor că prioritatea guvernului în perioada următoare va fi îmbunătățirea colectării, diminuarea cheltuielilor și atragerea fondurilor europene pentru a reduce cât mai mult presiunea asupra bugetului de stat conform planului de ajustare bugetar, se arată într-un comunicat al FIC.

Potrivit acestora, reprezentanții Guvernului și-au arătat deschiderea de a lucra alături de FIC pentru a analiza posibile scenarii care să reducă povara asupra investițiilor, pentru a identifica măsuri pentru stimularea investițiilor și pentru a aduce mai multe clarificări unde acestea sunt necesare.

***