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Ministrul Finanțelor propune un credit-punte pentru ROMATSA, după blocarea conturilor în litigiul cu Pfizer. „Nu va avea impact pe deficit”

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De Razvan Diaconu

27 iulie, 2026

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că a propus acordarea unui credit-punte prin Exim Bank pentru asigurarea finanțării ROMATSA până la finalizarea litigiului cu compania Pfizer, care a dus la blocarea conturilor regiei.

„Într-un pachet de 11 măsuri care a fost depus astăzi există și o soluție în privința ROMATSA. Acolo am venit cu o propunere de credit-punte de la Exim Bank, prin care să acoperim nivelul de finanțare de care ROMATSA are nevoie. Până când va fi închis subiectul cu Pfizer, va trebui să putem direcționa sume pentru funcționarea ROMATSA, până la momentul în care se închide renegocierea”, a declarat Nazare, la Senat, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, Executivul are în vedere două variante pentru susținerea activității regiei: un credit-punte acordat prin Exim Bank sau alocarea de fonduri din Fondul de rezervă bugetară. El a precizat că mecanismul propus ar urma să fie unul permanent, aplicabil și în alte situații similare generate de litigii.


Întrebat dacă aceste măsuri vor avea efect asupra deficitului bugetar, Nazare a afirmat că varianta creditului-punte este preferată tocmai pentru a evita un impact asupra deficitului cash.

„În condițiile în care reușim să facem creditul-punte, nu se va reflecta pe deficitul cash. De aceea și insistăm pe creditul-punte, ca să nu avem impact pe deficit”, a spus ministrul.

Conturile ROMATSA au fost blocate în urma executării silite demarate de compania Pfizer, în baza unei hotărâri arbitrale privind un litigiu comercial. Blocarea conturilor a afectat capacitatea regiei de a-și asigura lichiditățile necesare funcționării curente, inclusiv plata unor cheltuieli operaționale.

(Citește și: ”Pfizer execută ROMATSA pentru vaccinurile anti-Covid – Guvernul contestă în Belgia și continuă negocierile pentru stingerea litigiului”)

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