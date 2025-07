Ministrul Finanțelor: Până nu finalizăm digitalizarea integrală nu o să reuşim scăderea gap-ului de TVA; rezistența din sistem este foarte mare. Datoria publică va ajunge la 60% din PIB în 2025

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că până nu va fi încheiat proiectul de digitalizare integrală a ANAF România nu va reuşi să micşoreze gapul de TVA, care a ajuns, în prezent, la 30%. El a menţionat că în 2021, când a mai ocupat această funcţie, nu a văzut un entuziasm foarte mare în privinţa ANAF de a face digitalizare şi a adăugat că rezistenţa din sistem a fost foarte mare şi că rămâne în continuare mare.

Alexandru Nazare a fost întrebat care sunt cauzele decalajului uriaş de încasare la TVA.

„În 2021 era 34%. Am introdus casele de marcat, a mai scăzut, acum e spre 30%. Vă spun foarte sincer, până când nu reuşim să finalizăm digitalizarea integrală nu o să reuşim să diminuăm acest gap. Până în momentul de faţă noi am tot discutat, public, de diverse proiecte, dar până la finalizarea proiectelor, nu o să avem un instrument serios, un instrument care să funcţioneze eficient împotriva tuturor zonelor care fac obiectul acestui decalaj, fie că sunt fiscale, fie că sunt de politici”, a afirmat ministrul Finanţelor. la Antena 3 CNN, potrivit news.ro.

Hubul integrat digital se află în etapa 2 din 9

El a amintit că hubul integrat digital pe care Ministerul Finanţelor trebuie să îl facă cu bani din PNRR se află în etapa a doua din nouă.

”Aici discutăm despre sistemul integrat, de hub-ul integrat digital pe care Ministerul Finanţelor s-a angajat în 2021 să-l facă cu banii din PNRR. Astăzi, după patru ani, suntem în etapa a doua din nouă a acestui proiect. Targetul este următorul, să finalizăm jaloanele până în iunie anul viitor şi să finalizăm complet toate proiectele conexe până la finalul anului viitor. Deci cu foarte multă muncă şi efort, putem să recuperăm acest decalaj de digitalizare, dar cu o cu totul altă atitudine, fără blocaje, fără piedici, fără întârzieri, fără hârtii ţinute ascunse sau netransmise, cu un dialog interinstituţional serios. Că altfel luni de zile să dureze o adresă între o instituţie sau alta pentru fixarea unor jaloane sau unor ţinte sau unor indicatori aşa ceva nu poate să indice că vrem cu adevărat să digitalizăm ANAF”, a explicat ministrul Finanţelor.

El a mai fost întrebat dacă după introducerea e-Factura s-a redus evaziunea fiscală, aşa cum promiteau guvernanţii atunci când aceasta a fost lansată.

”După cum vedeţi din această diagnoză e clar că nu a avut un efect major. Trebuie să lucrăm la multe alte lucruri. Trebuie să lucrăm la modul în care se fac eşalonările, la modul în care tratăm insolvenţa în general, acele breşe din actuala legislaţie privind insolvenţa, care permit firmelor să facă operaţiuni după care să treacă în insolvenţă şi să fie absolvite. (…) ANAF are temă să se ocupe de toate aceste cuiburi de firme care stau acolo şi să se uite după beneficiarii reali, nu după firmele care stau acolo. După beneficiarii reali care au fost în spatele lor că nu se poate să avem firmă săracă, patron bogat”, a mai declarat Nazare.

El a adăugat că în urmă cu patru nu a văzut un entuziasm foarte mare la ANAF de a face digitalizare.

”Nu am văzut în 2021 un entuziasm foarte mare în privinţa ANAF de a face digitalizarea. Rezistenţa din sistem a fost foarte mare şi rămâne în continuare mare şi e o rezistenţă pe care trebuie să o înlăturăm”, a afirmat ministrul Finanţelor.

Datoria publică a crescut, e prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60% din PIB

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că datoria publică a României este prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60% din PIB şi a adăugat că aceasta a crescut cu 20 de procente în ultimii cinci ani, de la 570 de miliarde la peste 1.100 de miliarde. El a precizat că României i-au fost cerute permanent măsuri corective, având în vedere situaţia economică, dar că nu a răspuns nici la solicitarea din ianuarie de a prezenta un raport cu respectivele măsuri până în aprilie, şi nu a răspuns nici după aprilie de ce nu a fost prezentat raportul.

”Este un impact pe nivelul de trai, este un impact pe inflaţie şi trebuie să o spunem foarte clar, acest pachet, în ciuda faptului că ne stabilizează economia şi ne fereşte de o situaţie catastrofală în care ne pierdeam calificativul de investiţii, are şi efecte adverse. Va avea şi efecte adverse. Adică se va vedea în inflaţie. Trebuie să spunem foarte clar acest lucru şi direct şi onest să le explicăm românilor că acesta este un cost pe care îl plătim pentru a evita un cost mult mai mare, enorm de mare, care ar fi însemnat downgradarea României. Şi de care am fost la acest moment extrem de aproape, dar pericolul nu a trecut în totalitate”, a afirmat Nazare.

Întrebat cât de aproape am fost de acel moment, ministrul Finanţelor a răspuns: ”Foarte aproape. În toată cariera mea şi mai ales în perioadele în care am fost în Ministerul de Finanţe şi vă amintesc faptul că am fost acolo în timpul crizei, în 2009 am participat la toate Consiliile Europene în care se discuta situaţia criza europeană şi mecanismul de stabilizare la Bruxelles. Am fost în 2021, în timpul pandemiei, după pandemie, de fapt, stabilizarea de după pandemie, de asemenea, un deficit de 9,3% atunci, am văzut şi cum au stat lucrurile şi cum tratau cei de la Bruxelle negocierile atunci şi cât departe sau aproape eram de perspectiva unui downgrade şi ce s-a întâmplat acum. Este incomparabil. Niciodată n-am fost atât de rău ca acum”.

Ministrul Finanţelor: Estimăm că până la finalul anului viitor va fi perioada cea mai grea, cu un vârf în această iarnă

Alexandru Nazare estimează că perioada până la sfârşitul anului viitor va fi cea mai dificilă. El a precizat că va exista un vârf în această iarnă, urmând ca din vara lui 2026 spre iarna anului viitor să se vadă îmbunătăţiri. Nazare a precizat că nu există miracole care să scoată România dintr-o situaţie în care s-a complăcut singură.

”Ce vreau să explic aici este că va trebui ca împreună, până la sfârşitul anului viitor, să facem acest efort de ajustare, să le explicăm cât mai bine oamenilor că nu există altă soluţie mai bună, astfel încât de la sfârşitul anului viitor şi începutul anului 2027 să vedem o situaţie economică îmbunătăţită şi nu are cum să nu se vadă. În primul rând, avem aderarea la OCDE, ne va ajuta foarte mult în termeni de investiţii. Sunt foarte multe fonduri de investiţii. Fonduri de pensii care nu pot investi în România acum pentru că nu suntem încă membri. O să vedem beneficii în plus din multe alte zone. Sper şi trebuie neapărat să schimbăm atitudinea în privinţa gestionării fondurilor europene. Şi o să vedem o absorbţie mai mare a fondurilor europene până în vara anului viitor”, a transmis Alexandru Nazare.

