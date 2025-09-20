Ministrul Finanțelor, la ECOFIN: România caută formule echitabile de taxare a multinaționalelor pentru a respecta standardele OCDE

România trebuie să identifice formule corecte de taxare a multinaționalelor, astfel încât să atingă obiectivele fiscale locale, să respecte criteriile OCDE și să asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în urma unor discuții pe această temă purtate în marja consiliului ECOFIN de la Copenhaga.

Ministrul Finanțelor a participat la discuțiile informale ECOFIN de la Copenhaga, axate pe situația fiscal-bugetară a României și pregătirea aprobării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). O temă centrală a fost avansarea procesului de aderare a României la OCDE, în perspectiva FTA MAP Forum din octombrie, care va reuni experți fiscali din țările membre pentru soluționarea disputelor fiscale între administrații.

„Am subliniat progresele noastre în domeniul Procedurilor Amiabile (MAP – Mutual Agreement Procedures) și a acordurilor de preț in avans bilaterale (o formă de gestionare a dublei impuneri pe zona prețurilor de transfer) – astfel încât evaluarea finală să reflecte conformitatea deplină a României cu standardele OCDE”, a scris Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a avut discuții cu omologii din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și cu Carmine di Noia, Director al Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative din OCDE.

„Mesajul transmis partenerilor a fost clar: România accelerează implementarea angajamentelor pentru a facilita obținerea unei evaluări pozitive în FTA MAP Forum – încǎ un pas spre finalizarea Comitetului pentru Afaceri Fiscale pânǎ la sfârşitul acestui an”, a anunțat Nazare.

