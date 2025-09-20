cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

20 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Ministrul Finanțelor, la ECOFIN: România caută formule echitabile de taxare a multinaționalelor pentru a respecta standardele OCDE

Rss
De Vladimir Ionescu

20 septembrie, 2025

România trebuie să identifice formule corecte de taxare a multinaționalelor, astfel încât să atingă obiectivele fiscale locale, să respecte criteriile OCDE și să asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în urma unor discuții pe această temă purtate în marja consiliului ECOFIN de la Copenhaga.

„România trebuie sǎ identifice formule juste de taxare a multinaționalelor, astfel încât sǎ întruneascǎ obiectivele fiscale locale însǎ, în acelaşi timp, sǎ respecte criteriile OCDE si sa asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a participat la discuțiile informale ECOFIN de la Copenhaga, axate pe situația fiscal-bugetară a României și pregătirea aprobării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). O temă centrală a fost avansarea procesului de aderare a României la OCDE, în perspectiva FTA MAP Forum din octombrie, care va reuni experți fiscali din țările membre pentru soluționarea disputelor fiscale între administrații.


„Am subliniat progresele noastre în domeniul Procedurilor Amiabile (MAP – Mutual Agreement Procedures) și a acordurilor de preț in avans bilaterale (o formă de gestionare a dublei impuneri pe zona prețurilor de transfer) – astfel încât evaluarea finală să reflecte conformitatea deplină a României cu standardele OCDE”, a scris Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a avut discuții cu omologii din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și cu Carmine di Noia, Director al Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative din OCDE.

„Mesajul transmis partenerilor a fost clar: România accelerează implementarea angajamentelor pentru a facilita obținerea unei evaluări pozitive în FTA MAP Forum – încǎ un pas spre finalizarea Comitetului pentru Afaceri Fiscale pânǎ la sfârşitul acestui an”, a anunțat Nazare.

(Citește și: ”Video / Pachetul 2 de reformă fiscală: Schimbare de filosofie la taxarea multinaționalelor – modificări majore la regimul fiscal – taxă nouă pe coletele Temu/Shein. Reformă și la ANAF, care se subordonează Finanțelor”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Video / Pachetul 2 de reformă fiscală: Schimbare de filosofie la taxarea multinaționalelor – modificări majore la regimul fiscal – taxă nouă pe coletele Temu/Shein. Reformă și la ANAF, care se subordonează Finanțelor

 

Ministrul de Finanțe anunță taxarea profiturilor excepționale ale băncilor și taxarea multinaționalelor care raportează profituri mici

 

„Acord istoric” pe taxarea multinaționalelor: G20 adoptă impozitul global minim pe profit de 15%. Câștigătorii și perdanții

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți