Ministrul Finanțelor, discuții la Washington cu Banca Mondială despre finanțarea proiectelor nucleare și energetice strategice

Discuțiile purtate la Washington între ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (foto dreapta), și președintele Grupului Băncii Mondiale, Ajay Banga (foto stânga), au avut în prim-plan finanțarea proiectelor nucleare din România, cu accent pe retehnologizarea Centrala Nucleară Cernavodă, considerată un pilon esențial al securității energetice naționale.

Ministrul român a descris întâlnirea ca fiind „o premieră a acestui nivel de deschidere pentru România”, evidențiind consolidarea relației cu instituțiile financiare internaționale într-un moment în care țara „câștigă rapid încredere și devine un actor regional tot mai relevant”. Potrivit acestuia, evoluția reflectă rezultatele măsurilor de stabilizare macroeconomică și consolidare fiscală implementate în perioada recentă.

Un posibil rezultat major al acestor discuții este accesarea unei finanțări în premieră pentru sectorul nuclear din partea Băncii Mondiale.

„Ar fi prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce arată nivelul ridicat de încredere câștigat de România în ultima perioadă”, a declarat Nazare, subliniind caracterul strategic al proiectelor energetice aflate în analiză.

Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale (Coridorul Vertical), pe agenda discuțiilor

Pe lângă componenta nucleară, agenda a inclus și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, în special proiectul Coridorului Vertical, realizat cu implicarea Transgaz.

Acesta este văzut ca un element important pentru întărirea conectivității energetice regionale și diversificarea surselor de aprovizionare, în contextul eforturilor de creștere a rezilienței energetice.

De asemenea, au fost abordate mecanismele de finanțare și garanții oferite de Grupul Băncii Mondiale pentru investiții de amploare în sectorul energetic și industrial, precum și sprijinul tehnic pentru proiecte inovatoare cu impact economic semnificativ. Aceste instrumente sunt considerate relevante pentru accelerarea investițiilor și modernizarea infrastructurii.

Un mesaj transmis de partea americană a vizat perspectivele economice ale României, în contextul reformelor implementate. Conducerea Băncii Mondiale a arătat că „eforturile României de stabilizare macroeconomică și consolidare fiscală vor începe să producă rezultate vizibile în următorii ani, dacă sunt susținute de investiții consistente și reforme continue”.

În acest context, ministrul Finanțelor a subliniat necesitatea menținerii unui echilibru între disciplina fiscală și investițiile publice, considerând că doar această combinație poate susține creșterea economică și crearea de locuri de muncă. El a evidențiat totodată importanța proiectelor strategice în consolidarea poziției României în regiune, mai ales în actualul context internațional marcat de volatilitate și crize energetice.

În cadrul discuțiilor, a fost reafirmat și obiectivul strategic al României de a deveni un hub regional pentru reconstrucția Ucraina, pe baza experienței acumulate în colaborările anterioare cu instituțiile financiare internaționale.

În perioada următoare, dialogul tehnic dintre autoritățile române și reprezentanții Băncii Mondiale va continua, cu accent pe definitivarea proiectelor și identificarea celor mai eficiente mecanisme de implementare, în vederea atragerii de investiții care să susțină dezvoltarea economică pe termen lung.

