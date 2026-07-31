Ministrul Finanțelor, discuții „la foc continuu” cu agențiile de rating. România așteaptă vineri decizia Fitch

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că a avut o discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s în cadrul evaluării României, în condițiile în care Fitch Ratings urmează să anunțe vineri seară decizia privind ratingul suveran al țării.

„Am continuat azi dialogul cu reprezentanții Moody’s, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară”, a scris Nazare pe .

Potrivit ministrului, în discuțiile cu Moody’s au fost prezentate execuția bugetară, măsurile adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și cheltuielilor, reformele aflate în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare.

„Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică şi capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a afirmat Nazare.

El a susținut că România are „argumente solide” din punct de vedere financiar, menționând reducerea deficitului în primul semestru, creșterea veniturilor și controlul cheltuielilor. De asemenea, ministrul a arătat că investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia.

Nazare a menționat și adoptarea proiectelor de reformă incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ, în condițiile în care de implementarea reformelor depind fonduri europene importante pentru România.

„Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a transmis ministrul.

Fitch anunță vineri ratingul României

Fitch Ratings urmează să publice vineri, 31 iulie, evaluarea privind ratingul suveran al României.

România are în prezent din partea Fitch ratingul BBB-, ultimul nivel din categoria „investment grade”, cu perspectivă negativă. Agenția a modificat perspectiva României de la stabilă la negativă în decembrie 2024, menținând atunci ratingul la BBB-.

Decizia Fitch este urmărită îndeaproape de piețele financiare, în condițiile în care România se află într-un proces de consolidare fiscală menit să reducă deficitul bugetar. Menținerea ratingului în categoria investment grade este importantă pentru accesul statului la finanțare și pentru costurile de împrumut.

Analiștii Erste se așteaptă ca Fitch să mențină ratingul României la BBB- și perspectiva negativă.

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