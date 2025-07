Ministrul Finanțelor, despre primele efecte ale pachetului fiscal: Scad costurile de împrumut

Costurile de finanțare ale României au înregistrat o ușoară scădere în urma publicării detaliilor privind pachetul de măsuri fiscale menit să reducă deficitul bugetar, a anunțat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, punctând că ROBOR a scăzut sub pragul de 7%, pentru prima dată după alegerile prezidențiale.

România are unele dintre cele mai ridicate dobânzi din Uniunea Europeană, acestea fiind trase în sus de necesarul mare de finanțare, echivalent cu 12% din PIB în acest an, respectiv 232 mld. lei.

În primele cinci luni din 2025, România a plătit dobânzi de 22,85 mld. lei, în creștere cu 43% față de aceeași perioadă a anului anterior.

”Vești bune pe piețele financiare pentru România! Față de finalul zilei de marți, 1 iulie, România se împrumută mai ieftin cu aproximativ 3 până la 15 bps, semn că măsurile privind majorările de taxe și impozite pentru reducerea deficitului sunt acceptate de către investitori”, a scris ministrul Finanțelor.

Scăderile de dobânzi:

Titlurile în lei: -3 / -15 bps, scăderi mai mari la maturități >4 ani

Euroobligațiuni în EUR: -20 / -35 bps, cele pe >5 ani coboară și mai mult

Euroobligațiuni în USD: -15 / -30 bps

ROBOR 3M a revenit sub 7%, la 6,99% (prima dată din mai)

”Anunțul pachetului de măsuri are deja un impact semnificativ în piețe. La licitațiile de astăzi pe piața internă am anunțat o sumă de 800 de milioane de lei și am avut o cerere de aproximativ cinci ori mai mare, mai ales pentru scadența mai lungă de nouă ani. Randamentele la care am emis sunt sub piața secundară cu aproximativ 5-10 puncte de bază, în condițiile în care am adjudecat aproximativ trei miliarde de lei”, a declarat Alexandru Nazare.

***