Ministrul Finanțelor: Departamentul de Comerț al SUA ne va ajuta să atragem investiții în Parteneriat Public Privat

Departamentul de Comerț al SUA, prin Programul pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP), va sprijini Guvernul României în atragerea de investiții pentru proiecte complexe în parteneriat public-privat (PPP), a anunțat Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare la finalul vizitei sale de lucru de la Washington, conform unei postări pe Facebook.

Structura menționată de ministrul Nazare este o structură specializată care sprijină țările partenere în reforme legislative și instituționale menite să îmbunătățească mediul de afaceri, investițiile și comerțul.

În același timp, România caută să atragă investitori privați în proiecte de interes public și să degreveze bugetul de stat în contextul deficitului bugetar major, care va rămâne ridicat cel puțin până în 2030.

Departamentul american va căuta investitori pe care să-i aducă în România – Guvernul a început procesul de identificare a proiectelor ”bancabile”

”N-am mai avut o vizită de lucru la Washington din noiembrie anul trecut. Am avut contacte atât cu partenerii instituționali, cu Departamentul de Comerț, dar și cu sectorul financiar bancar, care pentru Ministerul Finanțelor este extrem de important. La Departamentul de Comerț a fost o întâlnire în care reluăm practic relația pe care am construit-o în ultimii doi ani de zile prin evenimente atât în Europa cât și în Statele Unite, pentru proiecte de investiții, pe PPP-uri, pe atragere de investiții străine. Practic e o nouă ipostază, mult mai puternică – din poziția de ministru putem să continuăm aceste proiecte la un nivel mult mai înalt.

În următoarele 3 luni de zile vor participa la mai multe evenimente pe care le vor organiza la București, cu Ministerul de Finanțe, tocmai pentru a ne sprijini să atragem investiții și pentru a aduce expertiza lor atât de importantă în aceste proiecte complexe de parteneriat public-privat de care avem nevoie – în primul rând pentru că ei pot să aducă alți investitori în România. În momentul când avem proiecte identificate, ei sunt cei care vor aduce și capitalul care să investească, să participe la astfel de proiecte în parteneriat public privat”, a afirmat Nazare.

Potrivit oficialului guvernamental, acesta a prezentat oportunitățile de investiții pe care România le oferă, în special prin parteneriate public–private, iar interesul american s-a concentrat asupra unor domenii strategice:

Infrastructură – modernizarea rețelelor de transport și logistică

Energie – diversificare și securitate energetică

Tehnologie – inovație și digitalizare

Sănătate – spitale și infrastructură critică

”Pentru România, această deschidere înseamnă mai mult decât capital și know-how: înseamnă consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite, deschiderea către noi investiții și locuri de muncă și confirmarea poziției noastre de partener strategic și de încredere în regiune”, a mai transmis Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

