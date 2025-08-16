cursdeguvernare

sâmbătă

16 august, 2025

Stiri

Ministrul Finanțelor: Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României

De Vladimir Ionescu

16 august, 2025

Decizia Fitch, de menținere a ratingului suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând însã perspectiva negativă, reconfirmă încrederea investitorilor străini în măsurile și planurile Guvernului României, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

“Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală față de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a declarat ministrul Finanțelor.

Prognozele Fitch indică o creștere economică estimată la 0,7% în 2025 (similară cu 2024) și un ritm de creștere de aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, susținut de fondurile UE și de redresarea economiei zonei euro.


În ceea ce privește evoluția datoriei publice, Fitch prognozează că aceasta va ajunge de la 55% din PIB la finalul lui 2024, la 63,4% din PIB în 2027 și că este posibil să ajungă la 70% până în 2029.

Între factorii care ar putea îmbunătăți ratingul sau perspectiva, Fitch evidențiază:

  • consolidarea fiscală constantă și reducerea susținută a deficitului bugetar;

  • scăderea datoriei publice ca procent din PIB;

  • îmbunătățirea poziției contului curent prin reducerea datoriei externe și diminuarea riscurilor de finanțare externă.


Pe de altă parte, factorii care ar putea înrăutăți ratingul României sunt lipsa unei consolidări fiscale suficiente pe termen mediu, o creștere semnificativă a raportului datorie publică/PIB și afectarea credibilității politicilor publice, a stabilității macroeconomice și a lichidității externe din cauza deficitelor gemene excesive.

Menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România, în condițiile presiunilor fiscale și bugetare ridicate. Acest rating influențează direct costurile de finanțare pe piețele interne și internaționale, precum și interesul investitorilor pentru achiziționarea titlurilor de stat românești.

(Citește și: ”Fitch reconfirmă rating-ul României, dar lista riscurilor rămâne lungă, de la cele economice la cele politice. Prognozele pe indicatorii esențiali”)

***

