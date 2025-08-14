Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței să verifice cum actualizează retailerii prețurile în urma creșterii TVA

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, i-a cerut președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, să controleze modul în care marii retaileri vor ajusta prețurile, în contextul majorării taxei pe valoare adăugată.

„I-am adresat o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței, să verifice modul în care marii retaileri formează prețurile, pentru că mi se pare foarte important să fim atenți în această perioadă pentru că anumite prețuri se și rotunjesc (…). Aș dori să acționăm prin toate pârghiile pe care le avem – și avem pârghii la Consiliul Concurenței, și vreau să le folosim cât mai bine”, a declarat Alexandru Nazare, la Antena 3 CNN.

Inflația a urcat de la 5,8% în iunie la 7,8% în iulie, după ce prețurile la energie au crescut cu peste 60%, în contextul eliminării plafoanelor.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit prognoza de inflație de la 4,6% la 8,8% pentru finalul anului 2025, însă aceasta ar putea depăși acest nivel, în contextul în care noua proiecție a fost realizată înaintea publicării datelor din iulie.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a avertizat marți că „în septembrie probabil va fi vârful, în loc de 9% (cât prevederea proiecția neactualizată a băncii centrale, n.r.), probabil va fi 9,6-9,7%”.

Arierate de 6-7 mld. la schema de plafonare a energiei

„Această creștere a inflației, care reflectă aici eliminarea subvenției la energie, pe care în momentul de față România nu mai putea să o susțină la nivelul la care a fost susținută în ultimii ani, pentru că a creat niște arierate uriașe, 6-7 miliarde de lei, aceste arierate s-au rostogolit și acești bani la un moment dat va trebui să îi plătim, îi plătim eșalonat, dar efectul economic al acestor întârzieri nu e deloc bun, în mod clar afectează puterea de cumpărare”, a declarat Alexandru Nazare.

El susține că deși există „o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile”.

„Luând măsuri prin care reducem deficitul, într-un interval de un an de zile, aceste măsuri vor tempera indirect și această evoluție a inflației (…). Iau acest orizont de timp de un an pentru că, după cum ați văzut, și guvernatorul în prezentarea raportului asupra inflației a precizat că inflația ar reveni în decembrie, anul viitor, sub intervalul de referință, deci vorbim de o evoluție temporară a inflației. Da, avem o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile”, a mai explicat ministrul.

***