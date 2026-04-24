Ministrul Finanțelor anunță reorganizarea ANAF: Reducerea numărului de sedii, asistență în teritoriu pentru comunități, servicii publice digitalizate și mai puțină birocrație

Ministerul Finanțelor a demarat un amplu proces de reorganizare a ANAF, care presupune desființarea unui număr important de sedii fiscale fizice, municipale, orăşeneşti şi comunale, o parte a serviciilor fiind mutate online, a anunțat ministrul Alexandru Nazare.

El a adăugat că personalul din sediile în închise va fi relocat în zonele cu risc ridicat de evaziune, iar comunitățile care vor rămâne fără ghișee fizice vor beneficia de asistență din partea unor echipe teritoriale ANAF care se vor deplasa direct în comunități la solicitarea autorităților locale.

Alexandru Nazare susține că a demarat reorganizarea teritorială a administrației fiscale, „pentru că viitorul fiscalității în România trebuie să fie unul digitalizat, performant, care susține bugetul public mai mult decât consumă.”

„Am început, ireversibil, împreună cu preşedintele ANAF, Adrian Nica, un proces amplu de transformare al acestei instituții – care vizează modul în care statul își colectează veniturile și, mai ales, modul în care îşi respectă contribuabilii. Este o nouă intervenție necesară, construită pe analize de eficiență și pe date concrete din teren, iar implementarea începe în perioada următoare și se va derula etapizat, pe parcursul a aproximativ două luni”, a scris ministrul Finanțelor pe rețelele de socializare.

El a explicat că o parte din servicii se vor muta online, dar reorganizarea nu presupune reducerea numărului de posturi.

„Concret, procesul de reorganizare va însemna desființarea unui număr important de sedii fiscale fizice — municipale, orăşeneşti şi comunale. Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026. În paralel, echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie — în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control”, a precizat Nazare.

Pentru comunitățile care au nevoie de asistență suplimentară, echipe ANAF se vor deplasa în teritoriu, la solicitarea autorităților locale, pentru a oferi sprijin.

„În același timp, nu lăsăm nicio localitate fără asistență pentru contribuabili – dimpotrivă. În locul unor sedii fizice costisitoare (care presupun costuri cu chirii, utilități, întreținere ş.a.) echipele teritoriale ANAF se vor deplasa direct în comunități pentru a oferi sprijin ori de câte ori este nevoie, prin colaborare cu primăriile. De fiecare dată când un primar va solicita asistență, echipele ANAF vor veni mai aproape de contribuabil, în orice comună, ori de câte ori este necesar”, a adăugat ministrul.

El a precizat că „este o schimbare de logică: de la prezență birocratică dispersată, la eficiență operațională și rezultate măsurabile.”

Rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală

Ministrul Finanțelor a precizat totodată că ultimele luni, ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală.

„În ultimele luni, controalele desfășurate au arătat clar unde sunt vulnerabilitățile sistemului. ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor. Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor”, a argumentat Nazare.

O nouă generație de profesioniști

În acelaşi timp, ministrul a anunțat și nevoia de a schimba cultura organizațională prin atragerea de noi generații de profesioniști.

„Un alt obiectiv major pentru perioada următoare este să facem din ANAF o instituție atractivă pentru o nouă generație de profesioniști. Trebuie să atragem în administrația fiscală oameni tineri, bine pregătiți, cu energie, care vor să performeze și să lucreze onest în serviciul public. Fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes”, a precizat Nazare.

***