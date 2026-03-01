Ministrul român de Externe: Susținem dreptul iranienilor de a-și alege viitorul

Anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a adăugat că România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță.

„În absența predictibilității oferite de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială. În contextul desfășurării, în acest moment, a reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, reafirmăm poziția României potrivit căreia este esențială asigurarea păcii și securității regionale în Orientul Mijlociu. Statele implicate în acțiuni militare au responsabilitatea de a proteja populația civilă”, a transmis, duminică, ministrul Oana Țoiu, într-o postare pe X.

Discuții cu diplomații români în regiune și cu omologi europeni

Ea arată că a avut o „discuție aprofundată” cu ambasadorii României din regiune, care au informat cu privire la situația din teren, dar a avut și „schimburi de opinii” cu omologi din Europa și din regiune.

„Împărtășim preocupările acestora privind securitatea regională și exprimăm solidaritatea României cu Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Regatul Arabiei Saudite, precum și condamnarea fermă a atacurilor cu drone și rachete lansate de Iran împotriva acestora. În ultimele luni, având în vedere acțiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetățeni, precum și nerespectarea constantă a acordurilor și prevederilor privind neproliferarea nucleară, am adoptat un regim european de sancțiuni și am inclus Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste. Iranul este, de asemenea, statul care a furnizat proiectarea dronelor rusești utilizate într-un conflict brutal pe continentul european”, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe.

Șeful diplomației române mai informează că va fi prezentă, duminică, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe.

„Voi participa astăzi la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, unde vom discuta atât despre modalitățile prin care ne protejăm cetățenii aflați în regiune, cât și despre căile de dialog diplomatic cu statele din regiune și cu partenerii noștri transatlantici pentru a preveni un conflict pe termen lung”, a mai transmis ministrul Oana Țoiu.

