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Europa & Lumea

Discuții româno-turce la nivel de miniștri de externe pe tema navelor comerciale scufundate de drone în Marea Neagră

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De Vladimir Ionescu

24 octombrie, 2026

Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile, iar România și Turcia vor coopera mai mult pentru o regiune stabilă și conectată, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, după convorbirea telefonică avută sâmbătă cu omologul turc, Hakan Fidan.

„O primă conversație bună astăzi cu omologul meu turc, Hakan Fidan. Avem o agendă bilaterală plină înainte și o prioritate comună: o Marea Neagră mai sigură. Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile. Ca aliați la Marea Neagră, trebuie să acționăm împreună”, a scris Neculăescu, sâmbătă, pe rețeaua de socializare X.

 Cele două state vor lucra mai strâns în cadrul NATO și vor intensifica discuțiile trilaterale cu Bulgaria.

”Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră afectează țări din întreaga lume.România și Turcia vor coopera mai mult pentru o regiune stabilă și conectată”, a adăugat șeful diplomației române. 

Încă un incident de securitate în Marea Neagră provocat de Rusia a avut urmări tragice. Un om a pierit în valuri, trei sunt daţi dispăruţi şi doar 9 au fost salvaţi de la moarte sigură după ce o navă comercială a fost avariată grav de drone şi parţial scufundată. Atacul a avut loc nu departe de Constanţa, dar în afara apelor teritoriale ale României. La bordul vasului se aflau 13 marinari, majoritatea ucraineni.

Sâmbătă dimineața au fost reluat căutările pentru găsirea celor trei marinari dispăruți.

(Citește și: Bulgaria, România și Turcia își extind misiunile în Marea Neagră în cadrul Grupului NATO pentru combaterea minelor – România trebuie să protejeze Neptun Deep)

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