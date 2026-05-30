Cum ne apărăm până la sosirea echipamentelor achiziționate prin SAFE – Ministrul de Externe, despre discuțiile cu aliații

Ambasadorul rus convocat la MAE, Vladimir Lipaev, nu a confirmat proveniența dronei care a rănit două persoane la Galați, dar există o claritate din partea echipelor din teren privind apartenenţa acesteia, a declarat vineri ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

De asemenea, ea a anunțat că poartă discuții cu aliații la nivel aliat pentru creșterea capacității de descurajare şi de apărare pe flancul estic înainte de ajungerea în țară a noilor capabilităţi comandate prin procedurilor de achiziţii.

”Avem o claritate din partea echipelor care au fost în teren privind apartenenţa dronei. Este o dronă a Federaţiei Ruse care a avut şi explozibil. Ambasadorul nu a confirmat acest lucru, însă ştim atât din reacţiile dumnealor, din trecut în România, cât şi din reacţiile pe care le au de fiecare dată când este un incident similar, cum au fost şi în ţările Baltice sau în alte ţări de pe flancul estic, tentativa lor de a-şi nega responsabilitatea nu este una care poate avea succes. Sunt responsabili de acest lucru şi trebuie să înceteze să pună aceste riscuri asupra cetăţenilor României, asupra cetăţenilor europeni”, a declarat ministrul Oana Ţoiu, după întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadorul rus la București, Vladimir Lipaev.

Oana Ţoiu l-a informat pe ambasadorul Rusiei de decizia României de a nu mai permite funcţionarea Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa.

„Am declarat persoana non grata consulul general al Federaţiei Ruse în România şi are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României”, a spus Ţoiu.

Discuții cu aliații pentru a consolida apărarea pe falncul de est înainte de achiziționarea sistemelor prin SAFE

„Am avut pe parcursul acestei zile discuţii cu miniştrii de externe ai ţărilor aliate. Mulţumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate şi mesajele clare din ultimele ore că siguranţa oricăreia dintre ţările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federaţiei Ruse şi vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creşterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancţiuni”, a mai afirmat ministrul interimar.

Oana Ţoiu a menţionat că, aşa cum a declarat şi preşedintele României împreună cu Ministerul Apărării continuă consultările în format bilateral şi în interiorul NATO, în format aliat, pentru a se asigura că cerinţele României de creştere a capabilităţilor şi a capacităţii de descurajare la Marea Neagră, Dunăre şi pe întregul flanc estic primesc un răspuns coordonat la nivel aliat.

„În dreptul nostru am accelerat procedurile care să permită armatei române dotările necesare. Este o prioritate în achiziţiile anunţate de premier şi de Ministerul Apărării, însă până la momentul în care aceste capabilităţi noi vor ajunge pe teritoriul României în urma procedurilor de achiziţii, avem o conversaţie la nivel aliat pentru a ne asigura că împreună creştem capacitatea de descurajare şi de apărare pe flancul estic”, a subliniat Oana Ţoiu.

Ministrul interimar a mai afirmat că „România este ţara care are cea mai lungă graniţă cu războiul şi asta înseamnă că suntem furnizori de securitate şi suntem şi partea unui efort comun şi a unei responsabilităţi comune pentru a apăra flancul estic.

„Gândurile noastre sunt cu cetăţenii din Galaţi, unde de altfel colegii mei s-au şi dus acum. E clar că au avut o noapte foarte complicată, nivelul de îngrijorare este mare şi înţelegem asta. Facem tot ce ţine de noi pentru a întări apărarea României. Mulţumim partenerilor şi aliaţilor noştri că ne sunt alături”, a mai spus ministrul Ţoiu.

****