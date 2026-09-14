Ministrul de Externe cere operaționalizarea rapidă a hub-ului de securitate maritimă: „Securitatea la Marea Neagră înseamnă securitate alimentară globală”

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a cerut operaţionalizarea rapidă a hub-ului de securitate maritimă, la reuniunea de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti, găzduită de Ambasada Irlandei în contextul preşedinţiei rotative a Consiliului UE.

Printre subiectele de actualitate ale agendei europene în actualul context geopolitic internațional și regional, au figurat: viitorul Cadru Financiar Multianual al UE și competitivitatea europeană, protejarea valorilor europene, securitatea și apărarea UE, procesul de extindere a Uniunii, evoluțiile din Orientul Mijlociu.

”În cadrul discuţiilor, am susţinut un buget european ambiţios (2028–2034), fără sacrificarea coeziunii: România rămâne ferm angajată în grupul „Prietenii Coeziunii”. Fondurile de coeziune şi Politica Agricolă Comună nu sunt simple linii bugetare, ci instrumentele care reduc decalajele istorice de dezvoltare. De asemenea, vrem reguli simplificate, astfel încât IMM-urile româneşti să aibă acces direct şi real la instrumentele europene de competitivitate şi inovare”, a declarat ministrul Țoiu.

Dosarele de interes maxim la nivel european și pentru România

Viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii 2028-2034. Principalele elemente de interes pentru România – nevoia unui buget ambițios în termeni de volum și obiective, importanța unui echilibru între volumul bugetului și componenta de venituri, respectiv resursele proprii, rolul investițiilor din Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună pentru continuarea procesului de diminuare a decalajelor de dezvoltare, în paralel cu asigurarea unui acces mai facil al companiilor românești, inclusiv a IMM-urilor, la instrumentele de competitivitate. Pentru România este important grupul „Prietenii Coeziunii” ca platformă de coordonare strânsă și de promovare a obiectivelor comune în perspectiva următoarelor etape de negocieri asupra viitorului cadru financiar al Uniunii.

Consolidarea acțiunii Uniunii Europene în domeniul politicii de securitate şi apărare și includerea acestor priorități în finanțare – operaționalizarea rapidă a hub-ului de securitate maritimă. Ministrul a făcut apel la intensificarea cooperării în regiunea Mării Negre, referindu-se la propunerea României și a Bulgariei privind operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă, care va contribui substanțial la întărirea capacității de analiză și răspuns în fața amenințărilor hibride din regiune, securitatea la Marea Neagră având un rol esențial și în pretul global al cerealelor, atât din perspectiva României ca principal producător de cereale din UE, cât și a tranzitului logistic. ”Am cerut întărirea dimensiunii de apărare a Uniunii şi operaţionalizarea rapidă a Hub-ului de securitate maritimă (iniţiativa comună România-Bulgaria), esenţial pentru contracararea ameninţărilor hibride. Pentru ca integrarea pieţei să funcţioneze, avem nevoie de conexiuni fizice rapide. Fie că vorbim de autostrăzi, poduri, căi ferate, cabluri de date sau reţele energetice, investiţiile din fonduri naţionale şi europene (inclusiv SAFE) trebuie continuate şi extinse către vecinii noştri aflaţi pe drumul aderării europene”, mai spune ministrul Ţoiu. Securitatea la Marea Neagră înseamnă securitate alimentară globală şi, ca principal producător de cereale din UE, România are o miză uriaşă în stabilitatea rutelor de tranzit.

Întărirea competitivității României și contribuția României la întărirea competitivității UE. Peste 70% din importurile și exporturile României în 2026 sunt legate de piața unică.

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