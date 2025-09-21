cursdeguvernare

duminică

21 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Ministrul estonian al Apărării: NATO era pregătită să folosească forța, dacă era necesar, după încălcarea spațiului aerian de către Rusia

De Iulian Soare

21 septembrie, 2025

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat pentru ERR (postul public) că răspunsul Estoniei și al NATO la provocarea rusă de vineri a demonstrat că apărarea aeriană a NATO funcționează eficient și că există pregătire, dacă este necesar, pentru utilizarea forței.

„Am văzut vineri că NATO funcționează foarte eficient — chiar până la punctul în care, dacă am fi fost nevoiți cu adevărat să folosim ultima opțiune, adică forța, exista și pregătire pentru asta”, a completat Pevkur.

Vineri, trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian lângă insula Vaindloo timp de 12 minute.


Pevkur a declarat, după ședința de urgență comună de sâmbătă a Comitetului pentru Apărare Națională și a Comitetului pentru Afaceri Externe din Riigikogu, că actele tot mai frecvente de provocare ale Rusiei împotriva statelor NATO fac parte dintr-o strategie menită să transmită Vestului mesajul că prioritatea sa ar trebui să fie apărarea proprie, nu sprijinirea Ucrainei.

„Și când începem să discutăm dacă ar trebui să aducem mai multe avioane de vânătoare sau sisteme de apărare aeriană, exact asta vrea Rusia — să ne distragă atenția de la ajutorul acordat Ucrainei și să ne concentrăm asupra propriului nostru teritoriu. Acesta a fost unul dintre obiectivele strategice ale Rusiei: să facă Vestul să se ocupe de problemele sale, în timp ce Rusia se ocupă de Ucraina. Acesta este un obiectiv cheie în spatele acestor tipuri de provocări”, a spus ministrul pentru ERR.

Între timp, Estonia trebuie să continue să facă ceea ce este necesar: să declanșeze Articolul 4 al NATO și să consulte aliații, a adăugat el.

Nevoile Estoniei și diverse detalii operaționale vor fi acum revizuite în cooperare cu Comandantul Suprem Aliat pentru Europa (SACEUR), a spus Pevkur. Discuțiile vor continua, de asemenea, cu aliații NATO despre ce măsuri suplimentare pot fi luate pe flancul estic al alianței.

„Consultările cu aliații erau deja în curs vineri seară. Eforturile noastre proprii — atât în apărarea împotriva dronelor, cât și în consolidarea supravegherii aeriene — continuă”, a adăugat ministrul.


Referitor la sugestia membrului Comitetului pentru Apărare Națională, Leo Kunnas (EKRE), că ar putea fi momentul să se ia în considerare dacă misiunea NATO de poliție aeriană în Estonia ar trebui ridicată la o misiune completă de apărare aeriană, ministrul apărării a spus că aceasta ar presupune mai multe considerații.

„Există nuanțe aici — care sunt regulile de angajament, cine are autoritatea de a emite ordine pentru următorul pas”, a spus el.

12 minute

Trei avioane de vânătoare MiG-31 rusești au intrat vineri dimineață în spațiul aerian estonian lângă insula Vaindloo fără autorizație și cu transponderele oprite.

Deși aceasta nu este prima incursiune aeriană recentă lângă Vaindloo de către avioane rusești — este a patra în acest an — durata ei a fost neobișnuită.

Avioane F-35 ale Forțelor Aeriene Italiene, staționate la Ämari în rotație pentru Misiunea NATO de Poliție Aeriană a țărilor baltice, au escortat MiG-urile către exclava rusă Kaliningrad. Avioane finlandeze și suedeze au decolat și ele ca răspuns.


Incidentul a urmat, de asemenea, aproape 20 de drone rusești care au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9–10 septembrie și unor incursiuni mai mici de drone în Polonia și România de atunci.

(Citește și: ”Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian estonian. Estonia a solicitat consultări NATO în baza Articolului 4”)

***

