Ministrul Energiei: Trebuie să avem instrumentul legal prin care să putem bloca inclusiv creșterea prețului petrolului, dacă escaladează conflictul din Orientul Mijlociu

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (foto), a declarat vineri, că în situaţia în care avem o continuă creştere a preţului țițeiului, e nevoie să se creeze mecanismul prin care statul poate acţiona de îndată, dacă e cazul.

„În situaţia în care vom ajunge să continue escaladarea războiului din Orientul Mijlociu, să fim pregătiţi să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creşterea preţului”, a subliniat ministrul.

Bogdan Ivan a precizt că a transmis această documentaţie către premierul Ilie Bolojan şi care acum se află într-o analiză, la nivel guvernamental, scrie news.ro.

„Aceleaşi măsuri le-am propus şi în cadrul şedinţei de coaliţie de la începutul acestei săptămâni şi, pentru a-i da un caracter extrem de oficial şi clar, am decis ieri să-l transmit şi oficial, atât ca proiect de ordonanţă la nivelul guvernului, pe confidenţial de această dată, cât şi ca şi adresă oficială către premier şi către preşedinţii celor patru partide şi grupul minorităţilor, care compun actuala coaliţie”, a precizat Bogdan Ivan, la Antena 3.

El a mai spus că în şedinţa CSAT s-a dus cu o argumentare foarte clară, cu foarte multe alte elemente, iar aceste propuneri au fost discutate separat.

Întrebat ce înseamnă declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, Bogdan Ivan a explicat că este vorba de ordonanţa 84 din 2022, care a statuat pentru prima dată un set de măsuri foarte clare prin care se prioritizează piaţa de motorină şi benzină din România, piaţa de produse petroliere şi pârghii pentru blocarea speculei.

„Eu răspund de segmentul care ţine de Ministerul Energiei. Sunt mai multe scenarii pe care le-am propus acolo. Suntem pregătiţi să luăm anumite măsuri. În momentul de faţă, avem OUG numărul 84, care a fost prima dată activată în anul 2022, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, care a creat o perturbare pe piaţa produselor petroliere. În baza aceluiaşi act normativ, am pregătit un alt act normativ, care, în situaţia în care escaladează acest conflict şi avem o continuă creştere a preţului carburanţilor în România, pentru a asigura rigiditate în piaţă şi pentru a asigura o zonă de suportabilitate, este nevoie să creăm mecanismul prin care statul acţiona de îndată, dacă e cazul”, a mai spus Ivan.

