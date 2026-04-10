Ministrul Energiei: Prețurile la electricitate ar putea începe să scadă din septembrie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, estimează că piața energiei electrice din România ar putea intra pe un trend de scădere începând din toamna acestui an, cu primele reduceri vizibile ale prețurilor anticipate din luna septembrie.

„Eu estimez că, începând cu luna septembrie, vom ajunge la o scădere treptată a prețului la energie electrică”, a declarat ministrul, la Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că, în prezent, ofertele de pe piață sunt deja mai reduse comparativ cu anul trecut, semn că măsurile aplicate în sector încep să își producă efectele. Potrivit datelor prezentate de oficial, tarifele actuale sunt cu aproximativ 15% mai mici decât în iulie 2025.

„Astăzi suntem cu ofertele la 15% mai mici decât în luna iulie 2025, iar în urma acestor măsuri de creștere a capacităților de producție, de stocare pentru echilibrarea sistemului energetic național și de blocare a mecanismelor de piață care permit anumite activități speculative, eu estimez că, începând cu luna septembrie, vom ajunge la o scădere treptată a prețului la energie electrică”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că evoluția prețurilor depinde în continuare de investițiile în infrastructura energetică, în special în capacități noi de producție și în sisteme de stocare, care să permită echilibrarea consumului între orele de vârf și perioadele de producție ridicată, în special din surse regenerabile.

În acest sens, Ministerul Energiei a direcționat aproximativ 300 de milioane de euro în ultimele trei luni către proiecte de stocare a energiei, inclusiv prin realocarea unor fonduri inițial destinate panourilor fotovoltaice. Obiectivul este ca energia produsă în timpul zilei, în special din surse solare, să poată fi stocată și utilizată seara, când consumul este mai ridicat.

Bogdan Ivan a atras atenția că piața energiei rămâne influențată și de factori externi, în special de evoluțiile geopolitice și de prețul gazelor naturale. În prezent, aproximativ 20% din energia electrică produsă în România are la bază gazele naturale, iar creșterile recente ale prețului gazului pe piețele internaționale, de până la 70% în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, pot influența direct costul energiei electrice.

Autoritățile susțin că investițiile în producție, stocare și stabilizarea pieței ar putea conduce, pe termen mediu, la o reducere graduală a facturilor pentru consumatori.

