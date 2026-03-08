Ministrul Energiei: Lucrăm cu „cinci scenarii” pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei – Depinde de „dinamica războiului din Orientul Mijlociu”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că autoritățile lucrează „pe cinci scenarii” pentru a ține sub control prețul benzinei și al motorinei în România, de la reduceri de accize și până la măsuri țintite pentru categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor la carburanți.

Bogdan Ivan a spus că totul depinde „de dinamica războiului din Orientul Mijlociu” și se are în calcul inclusiv reducerea accizei la motorină și benzină

„Din nefericire, ultimele cotații bursiere, în această dimineață, ne arată niveluri record și pentru prețul petrolului Brent, și pentru tona de motorină, cotații record la nivel internațional (…), lucru care, evident, impactează tot ce înseamnă prețuri în întreaga lume. (…) Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Bistrița, potrivit Agerpres.

Bogdan Ivan a precizat că „un alt scenariu pe care îl discutăm la nivel tehnic” se referă doar la unele categorii profesionale.

„În momentul de față, cei mai impactați de această creștere sunt transportatorii și agricultorii, urmează o activitate intensă în domeniul agricol în această primăvară, pentru că se suprapun activitățile”, a adăugat ministrul.

Ministrul Energiei a spus că nu va prezenta scenariile exacte până când nu vor fi fundamentate și nu va fi luată o decizie, dar susține că autoritățile sunt pregătite „pentru orice tip de intervenție în interesul românilor”.

„Nu poți să intri cu o plafonare directă. Ca stat, ai pârghii legale foarte clare legat de ceea ce încasezi ca și stat și, din acest punct de vedere, luăm în calcul – e o decizie care nu ține cont de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, ci ține cont de realitatea din teren – pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz și în Orientul Mijlociu, să acționăm punctual, țintit, pentru a reduce acest efect negativ”, a mai declarat Bogdan Ivan.

