Ministrul Energiei, la reuniunea europeană: România susține scăderea prețului certificatelor de CO2 în UE și accelerarea investițiilor în rețele și interconectări energetice

Ministrul Energiei a declarat, la reuniunea miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, că România susține, la nivel european, măsuri menite să mențină energia accesibilă pentru populație și pentru mediul economic.

„Nu putem accepta ca prețurile mari la energie să devină noua normalitate. România va continua să susțină măsuri care protejează consumatorii și economia, iar una dintre temele care trebuie tratate serios la nivel european este și scăderea prețului certificatelor de CO2. România are o voce tot mai puternică în deciziile europene care ne influențează direct. Obiectivul nostru este clar: mai multă energie sigură, infrastructură modernă, investiții și prețuri suportabile pentru români”, a transmis Bogdan Ivan.

România a prezentat, de asemenea, o inițiativă privind dezvoltarea unui cadru european de finanțare mai favorabil pentru energia nucleară și a susținut accelerarea investițiilor în rețele și interconectări energetice, a anunțat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Am prezentat Consiliului TTE (Transporturi, Telecomunicații și Energie, n.r.) inițiativa României pentru dezvoltarea unui cadru european de finanțare mai bun pentru energia nucleară. Este incredibil că, în clasificarea investițiilor europene, energia nucleară este plasată în aceeași categorie cu activități precum producția de tutun și clonarea umană. Europa are nevoie de investiții, de reguli corecte și de o revizuire a taxonomiei UE, care tratează în mod nedrept această sursă strategică de energie”, a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook, după Reuniunea Alianței Nucleare și Consiliul TTE – Energie.

Acesta a precizat că România a susținut, totodată, măsuri concrete pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici și avansate.

Potrivit ministrului, dezvoltarea infrastructurii energetice și a interconectărilor este esențială pentru securitatea energetică și pentru menținerea unor prețuri competitive în Uniunea Europeană.

„Fără rețele și interconectări, Europa nu va avea nici securitate energetică, nici prețuri competitive. Infrastructura energetică nu mai este doar o temă tehnică, ci una de securitate și dezvoltare strategică”, a subliniat Bogdan Ivan.

În acest context, oficialul a menționat că România beneficiază deja de o finanțare de 103 milioane de euro pentru proiectul CARMEN, care vizează dezvoltarea unor rețele inteligente, digitalizate și interconectate între România și Bulgaria.

