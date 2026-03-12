Ministrul Energiei, despre discuția în CSAT: ”Americanii au fost de acord să repornim rafinăria Petrotel Lukoil” – Vânzările de carburanți au fost de 4 ori mai mari decât media de la începutul războiului

Vânzările de benzină și motorină din România au fost, în ultimele 10 zile, de la începerea războiului din Iran, de patru ori mai mari decât în orice altă perioadă a anului trecut, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan, miercuri, la Antena 3.

Oficialul guvernamental a anunțat și că oficialii americani sunt de acord – deocamdată în cadru informal – cu propunerea României de reoperaționalizare a rafinăriei Petrotel Lukoil. Acesta este închisă actualmente din cauza sancțiunilor impuse Rusiei.

”Am crescut toate contractele de aprovizionare care nu depindeau de Strâmtoarea Ormuz”

„Tendința mondială acum e ca acest preț, în jurul cifrei de 90 de dolari pe baril să se păstreze. În România, acest preț ar trebui să rămână cam pe unde este astăzi, pe la 8,8 lei și cu o ușoară tendință de scădere. De când a început războiul s-au cumpărat de patru ori mai multe cantități de motorină și benzină decât în orice perioadă a anului 2026, dintr-o panică în piață”, a declarat Bogdan Ivan, la Antena 3.

Ministrul Energiei a precizat că nu poate spune că creșterea prețurilor la pompă indică o speculă în piață: „De când a început războiul, s-a cumpărat de patru ori mai mult combustibil. Evident că trebuie înlocuit. Companiile au putut să cumpere la prețul care era în piață în momentul respectiv. Automat vorbim despre o creștere a prețurilor”.

Bogdan Ivan a subliniat că în România creșterile de prețuri au fost mult mai mici, comparativ cu cele din Germania, Spania sau Italia.

„Pe lângă faptul că am găsit noi rute de aprovizionare, am crescut toate contractele comerciale care nu depindeau de Strâmtoarea Ormuz, care vin din Marea Caspică, din nordul Europei, tocmai ca să nu avem o problemă legată de fond, insuficientă benzină sau motorină”, a spus el.

Detalii din CSAT. Rafinăria Petrotel se va redeschide curând – se află sub sancțiunile SUA

În același timp, ministrul Energiei a spus că au existat discuții informale cu oficialii administrației Trump care s-au soldat cu acordul redeschiderii rafinăriei Petrotel Ploiești, deținută încă de Lukoil.

Rafinăria de la Ploiești va asigura aproximativ a cincea parte din necesarul de combustibil de pe piața internă.

”Am vorbit (în ședința CSAT – n.r.) despre modul în care (…) din punct de vedere al acțiunilor noastre, care țin de Ministerul Energiei, să putem să redeschidem rafinăria Petrotel Lukoil, care acum este înghețată din punct de vedere al sancțiunilor din partea SUA. Am avut discuții informale cu cei din SUA și mi-au spus: Ok, suntem de acord să începeți operațiunile acolo pentru a vă crește capacitatea de rafinare cu 21%.

(…)

Am redeschis noile rute comerciale, am avut discuții cu giganți americani în materie de trading și de producție de motorină și astăzi pot să spun că suntem pregătiți să repornim rafinăria Petrotel Lukoil, după ce avem un agreement din partea OFAC (Office of Foreign Assets Control – n.r.) din Statele Unite ale Americii și astfel să ne creștem producția directă pe care putem să o avem”, a explicat ministrul, la Antena 3.

În ceea ce privește majorările recente de la pompă, ministrul Energiei a spus că prețul carburanților s-a majorat, în România, în medie cu 50 de bani, creșterea fiind considerabil mai mică comparativ cu alte state europene.

El a menționat că săptămâna aceasta vor fi luate primele măsuri pentru ca transportatorii să fie protejați de majorarea prețurilor la carburant.

***