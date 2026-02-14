Ministrul Energiei, despre preţul gazelor după expirarea plafonării: Am găsit o formulă, oarecum hibridă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.

„O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a preţurilor, în contextul în care, în mod normal, nu aveam de ce să avem un preţ mai mare după data de 31 martie, totuşi au apărut oferte în piaţă la marii furnizori şi cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Bogdan Ivan a susţinut că preţul final la gaze nu va depăşi 0,31 lei pe kW, cât este acum, iar dacă va depăşi, va plăti statul.

„Din acest motiv am găsit o formulă, oarecum hibridă, în care plafonăm preţul la producător la o cotă mai mică decât astăzi şi doi avem un plafon maxim pentru tariful reglementat la transportatorul de gaze şi la distribuitorul de gaze şi la furnizor. În această formulă ne asigurăm că indiferent, pe această plajă, cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că tot vor merge la preţul maxim, el nu va depăşi preţul final astăzi plafonat de 0,31 lei pe kW, 310 lei pe MW. Şi asta este plafonul de stat. Iar dacă vine un preţ mai mare decât 0,31, diferenţa o plăteşte tot statul român. În această formă, îi stimulăm pe furnizori, pe distribuitori să-şi optimizeze cheltuielile şi astfel să scadă în acea marjă care este reglementată, şi astfel scadă costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

România a plătit circa 30 mld. lei pentru plafonarea prețurilor la energie în ultimii patru ani

România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro, adică circa 30 de miliarde de lei, pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, a mai precizat ministrul.

„Statul român a plătit acestui întreg lanţ (producător, furnizor, consumator – n.r.) miliarde de euro în câţiva ani de zile pentru a suporta diferenţe. 6 miliarde de euro, 30 de miliarde de lei. Din banii tot ai românilor, la energie plus gaze. În ultimii patru ani, 6 miliarde de euro. Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Potrivit ministrului Energiei, de la 1 aprilie, statul român îi va pune pe producătorii şi furnizorii de gaze să îşi optimizeze cheltuielile cu tarifele.

„Statul român nu va mai plăti diferenţa şi îi pune pe producători şi transportatori, tot lanţul, să-şi optimizeze cheltuielile la tarife reglementate maximale, în care au o plajă de negociere, au o plajă de flexibilitate, să utilizeze pentru a livra un gaz mai ieftin. Iar în această formă, ei vor veni cu oferte mai competitive, automat. Că având lichiditate la o piaţă de anul viitor, avem toate premisele ca preţul să fie unul cât mai redus şi apropiat de un preţ corect. Iar în acestă formulă, evităm scenariul pe care l-am avut anul trecut, în care milioane de români s-au trezit cu facturi dublate sau chiar triplate la energie electrică. Pe mine mă interesează, având deja de şase luni de zile acest portofoliu în gestiune, cum la gaze nu ajungem să repetăm aceeaşi greşeală care a fost făcută la energie”, a afirmat Bogdan Ivan.

