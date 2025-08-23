Ministrul Energiei anunță plata salariilor minerilor din Valea Jiului și acuză conducerea Complexului Energetic de lipsa comunicării

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri că nu i se pare „onest și corect” faptul că conducerea Complexului Energetic Valea Jiului a informat ministerul „doar pe ultima sută de metri” cu privire la faptul că nu mai sunt bani pentru plata salariilor minerilor și energeticienilor. În replică, conducerea companiei de stat a afirmat că a semnalat problema încă de la finele lunii trecute.

„În urmă cu 2 zile am aflat despre situația foarte complicată de la Complexul Energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care și așa lucrează în condiții foarte grele, care își riscă viața de fiecare data când intră în subteran, nu și-au primit salariile la timp. Alături de Ministrul Finanțelor am pus la punct – în 24 de ore – un mecanism prin care asigurăm continuitate în plata salariilor. Astăzi, am alocat 50 de milioane de lei pentru plata salariilor la zi, astfel încât familiile să aibă siguranță financiară. Mai devreme, am semnat ordonanțarea de plată și banii sunt virați în conturile Complexului Energetic Valea Jiului. E o situație care nu-mi place deloc. Nu mi se pare onest și corect ca oameni plătiți să-și facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp și să ne informeze doar pe ultima sută de metri când este o problem reală, să venim și să îi salvăm în continuare”, a transmis ministrul Ivan.

În replică, conducerea Complexului a afirmat că, începând din data de 12.06.2025, compania a transmis lunar Ministerului Energiei actele necesare decontării lucrărilor de punere în siguranță efectuate în lunile aprilie, mai și iunie.

„Până în prezent, suma neîncasată de către CEVJ este în valoare totală de 98.620.823,44 lei. În mod repetat, prin adrese succesive (DG 7669/31.07.2025, DG 7955/07.08.2025 și DG 8017/08.08.2025), conducerea CEVJ a informat Ministerul Energiei cu privire la situația financiară a societății și acumularea datoriilor către ANAF și furnizori. Ca și consecință, Ministerul Energiei a inițiat proiectul de Ordonanță de Urgență nr. 115, care prevedea alocarea a 270 milioane lei către CEVJ. Proiectul de ordonanță a stat, în dezbatere publică, pe site-ul ministerului, timp de două săptămâni. În final, proiectul de ordonanța nu a intrat, spre aprobare, în ședințele de guvern din 14.08, respectiv 19.08, la sesizarea Ministerului Mediu, pentru neîndeplinirea condițiilor de legalitate″, a comunicat conducerea companiei.

Potrivit sursei citate, în aceste condiții, CEVJ SA nu a mai avut resursa financiară necesară desfășurării activității, iar prin implicarea Ministerului Finanțelor a fost identificată soluția rezolvării situației, concretizată prin adoptarea OUG nr. 42 din 21.08.2025. „Conducerea CEVJ SA respinge categoric acuzațiile ministrului Energiei și consideră că responsabilitatea totală pentru impasul financiar actual cade exclusiv în sarcina Ministerului Energiei, ca for tutelar. Finanțarea activității aferente închiderii minelor de huilă din Valea Jiului a fost aprobată la sfârșitul anului trecut, prin adoptarea Directivei CE 7896 final.

Nici până în momentul de față, Ministerul Energiei nu a reușit să identifice sursa de finanțare care să permită acordarea sumei de 606.782 mii lei autorizați sub forma ajutorului de stat pentru închiderea minelor, pentru anul 2025. Până în prezent, pentru realizarea lucrărilor de închidere a fost acordată suma de 236 milioane lei, sumă care include și ordinul de plată în valoare de 50 milioane lei emis astăzi, 22.08.2025. Conducerea S CEVJ SA rămâne dedicată misiunii sale de a implementa angajamentele Statului Român privind încetarea activității de extracție a huilei din Valea Jiului și sistarea producerii de energie electrică pe bază de cărbune. În același timp, consideră că un parteneriat real cu ministerul de resort în găsirea celor mai bune soluții de rezolvarea a problemelor este esențial și în interesul atât al statului cât și a salariaților societății. Nu în ultimul rând, conducerea S CEVJ SA condamnă public orice tentativă a politicienilor locali de a specula nemulțumirile oamenilor copleșiți de greutăți și muncă grea și de a încerca, nu pentru prima dată, să-i atragă în jocuri politice de natură să creeze tensiuni și conflicte″, au conchis șefii CEVJ.

