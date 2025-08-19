cursdeguvernare

marți

19 august, 2025

Stiri

Ministrul Economiei: Pragul minim de capital social de 8.000 de lei pentru firme riscă să îi sufoce pe antreprenori

De Razvan Diaconu

19 august, 2025

Pragul minim de capital social de 8.000 de lei propus de Ministerul Finanțelor în cadrul celui de-al doilea pachet de reforme fiscale s-ar putea transforma într-un zid pentru antreprenori, susține ministrul Economiei, Radu Miruță, avertizând că „nu trebuie să îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe.”

„În viteza asta printre „pachete de măsuri” – 1, 2, 3, x – nu trebuie să uităm două lucruri: să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe și să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor, indiferent ce nume și forme au luat în ani de zile”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul susține că deși înțelege necesitatea de a filtra companiile serioase de firmele-fantomă, problema ar trebui rezolvată cu „o granularitate mai fină, nu ridicând brusc un astfel de zid pentru toată lumea.”


„În plus, creativitatea și stimularea afacerilor mici nu pot fi limitate printr-o sumă de bani sub pretextul că astfel elimini firmele-fantomă care atârnă în statul român. 8.000 RON, noua valoare propusă ca prag minim pentru capitalul social al unei firme, e o treaptă cam bruscă și e datoria mea, ca ministru al Economiei, să am grijă să nu se transforme într-un zid pentru antreprenori. Îi înțeleg rațiunea, dar e un filtru prea grosolan pentru problema pe care vrea să o rezolve. Sunt pedepsite prea multe inițiative oneste pentru câteva firme-fantomă. Da, problema trebuie rezolvată, dar cu o granularitate mai fină, nu ridicând brusc un astfel de zid pentru toată lumea. Și pentru asta e nevoie de discuție la masa coaliției”, a mai scris el.

Ministrul Economiei s-a arătat totodată nemulțumit de proiectul privind reforma companiilor de stat, lansat recent în dezbatere publică.

„Proiectul lansat de curând în dezbatere publică de SGG pentru modificarea legii prin care sunt selectați cei din companiile de stat este necesar, DAR nu face mare lucru în forma actuală, ci betonează și mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliții. Ei bine, aici trebuie să discutăm politic, în coaliție, după ce tragem fiecare aer în piept. Eu, cel puțin, am o listă cu propuneri pe care am s-o transmit în ședințele de coaliție, când acestea se vor relua. Azi n-a fost să fie, dar lucrurile bune se fac cu răbdare și consecvență”, a mai scris ministrul.

(Citește și: ”DOCUMENT/ Reforma fiscală – proiectul oficial: Crește impozitarea capitalului, crește taxarea tranzacțiilor financiare. Lista principalelor modificări”)

***


