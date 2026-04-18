Ministrul Economiei, Irineu Darău: „Nu am auzit vreun antreprenor care să ceară căderea guvernului sau înlocuirea premierului”

Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR) (foto), care a avut întâlniri cu oameni de afaceri din mai multe judeţe, a declarat că antreprenorii vor stabilitate şi sunt mai puţin interesaţi de politică.

„Să ştiţi că nu am auzit vreun antreprenor, nici la Mureş, nici la Alba, nici la Braşov , de unde vin, nici în alte locuri din ţară unde am fost, să ceară căderea guvernului, să ceară înlocuirea premierului, să ceară scoaterea PNL sau a USR de la guvernare. Nu înţeleg cui foloseşte această incertitudine şi aceatsă ameninţare cu instabilitatea care se întâmplă în aceste zile”, a afirmat Irineu Darău, vineri după-amiază, potrivit news.ro.

Pe de altă parte, el a spus că antreprenorii reclamă unele lipsuri, fie în ceea ce priveşte domeniile incluse spre a fi finanţate prin schemele de autor de stat, fie în ceea ce priveşte etapele de dezvoltare a unei companii.

„Cred că sunt şi nişte lipsuri în unele scheme de ajutor de stat. Fie că nu finanţează anumite industrii care au nevoie, fie că finanţează cumva la pauşal, sau primul venit, primul servit, cu care eu nu sunt foarte de acord, dar ratează să finanţeze corect fazele de existenţă într-o companie. De exemplu, dacă vorbim de start-upuri, nu pot să finanţez chiar la fel, astăzi aşa se întâmplă. Nu e rău că avem astfel de finanţări, dar nu poţi să finanţezi fix la fel o frizerie sau start-up în IT. Sunt, companii diferite, tehnologii diferite”, a argumentat ministrul.

