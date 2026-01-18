Ministrul Economiei, discuții cu Charge d’Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti pe tema consolidării cooperării în domenii strategice

Ministrul Economiei, Irineu Darău (foto stânga), a discutat cu Charge d’Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson (foto dreapta), despre consolidarea coopererării în domenii strategice, potrivit unui anunț făcut de oficialul român pe pagina sa de Facebook.

”M-am bucurat de o discuție foarte aplicată cu domnul Michael L. Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite la București, despre extinderea comerțului și a investițiilor dintre România și SUA”, a anunțat ministrul.

El a reiterat că parteneriatul strategic cu Statele Unite este un atu major pentru România, adăugând că obiectivul nostru este clar, ”să extindem investițiile concrete, locurile de muncă și infrastructura economică solidă.”

”Am discutat despre pașii necesari pentru îmbunătățirea climatului investițional din România, despre consolidarea cooperării în domenii strategice, precum și despre folosirea noilor tehnologii pentru eficientizarea și debirocratizarea statului”, a mai scris Irineu Darău.

Demersuri de atragere a investitorilor americani

România colaborează activ cu Statele Unite pentru a atrage investiții în economie, în special prin proiecte de tip parteneriat public‑privat (PPP). Guvernul român, prin Ministerul Finanțelor, cooperează cu Departamentul pentru Comerț al SUA, în cadrul Programului pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP), pentru a identifica proiecte bancabile și pentru a oferi consultanță tehnică privind reformele legislative și instituționale necesare. Experți americani participă la sesiuni de lucru regionale, transferând know‑how și sprijinind consolidarea capacităților instituționale locale.

La nivel internațional, autoritățile române au promovat în ultimele luni oportunitățile de investiții prin vizite oficiale la Washington, unde au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai piețelor financiare americane și mari bănci, subliniind interesul României pentru investiții pe termen lung, inclusiv în proiecte PPP. De asemenea, discuții cu U.S. International Development Finance Corporation (DFC) au vizat identificarea modalităților concrete de atragere a capitalului american pentru proiecte strategice în România.

Potrivit celor mai recente date BNR, stocul investițiilor străine directe din SUA (principiul țara investitorului final) a fost de 8,3 mld. euro, plasând SUA pe locul patru în clasamentul celor mai mari investitori străini ai României, după Germania, Austria și Franța.

