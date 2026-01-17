Ministrul Economiei, despre voucherele de vacanță: În bugetul pe 2026 se va face ce se va putea. Pe termen lung, nu acolo e soluţia. E important să devenim mai atractivi la nivel internaţional

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea României la nivel internațional pentru atragerea de turiști străini.

„Legat de voucherele de vacanţă, eu vreau să văd forma finală a bugetului şi, va mai dura un pic, cred că se va face ceea ce se va putea face din punct de vedere al bugetului, după cum cred că, pe termen mediu-lung, nu acolo este soluţia. Dar trebuie să avem grijă să nu dezechilibrăm nişte lucruri în piaţă şi unde putem ajuta, în limitele bugetare, să existe şi ajutor”, a afirmat ministrul Economiei, vineri seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

Săptămâna aceasta, la Palatul Victoria, au avut loc numeroase reuniuni între premier și miniștrii din Guvern, pentru discuții pe tema bugetului pe anul în curs, care ar urma să fie adoptat luna viitoare.

Irineu Darău a spus că, în opinia sa, „cheia” este aducerea în ţară a cât mai multor turişti străini, el fiind de părere că România are nevoie de un brand de ţară şi de implementarea conceptului de organizaţie de management al destinaţiei naţionale.

„Cred, pe de altă parte, că avem şi alte probleme de rezolvat în turismul românesc şi un aspect foarte important este să devenim mult mai atractivi şi cunoscuţi la nivel internaţional. Iar aici, pe partea ministerului, s-a lucrat şi s-a continuat munca şi de când am venit eu pe îmbunătăţirea planului pentru târgurile de turism. Ne dorim să avem târguri mai bine gândite, mai atractive pentru cei din exterior. Vom încerca, pe lângă acele târguri de turism, să se întâmple lucruri interesante care să îi facă pe posibilii turişti străini sau să facă agenţiile de turism străine să aducă foarte mulţi oameni în România”, a declarat Irineu Darău.

El a adăugat că şi în turism „pot fi eliminate nişte bariere şi îmbunătăţite nişte condiţii”, anunţând că se va întâlni cu organismele reprezentative din domeniu pentru a afla de la acestea ce măsuri pot fi adoptate „într-un orizont rezonabil şi care să aibă un impact pozitiv”.

Turismul, generator de deficit extern

În primele 11 luni din 2025, turismul a produs un deficit de cont curent de 4,27 mld. euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), în creștere cu 31,4% față de aceeași perioadă din 2024. Cu alte cuvinte, sumele cheltuite de românii plecați în vacanță au depășit cu mult sumele cheltuite de turiștii străini în România.

Deficitul de la turism a anulat practic câștigurile de la alte exporturi de servicii, în special transporturi și IT&C, care au cunoscut creșteri anuale de 24,5%, respectiv 10,5% în primele 11 luni ale anului trecut.

Potrivit unor calcule din industrie, statul a emis în primele 11 luni din 2025 vouchere de vacanță în valoare de 86,1 milioane de lei, în scădere cu 66% față de anul precedent, valoarea decontărilor efective fiind de circa 42,8 milioane de lei.

