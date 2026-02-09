România își propune consolidarea parteneriatelor cu Austria, pentru stimularea schimburilor economice – ministrul Economiei

România își propune să dezvolte și să consolideze parteneriatele cu Austria pentru stimularea schimburilor economice și creșterea capacităților de producție în industrie, a Irineu Darău, după întrevederea avută la Ministerul Economiei cu ambasadoarea acestei țări la București.

„Îi mulțumesc Excelenței Sale, doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadorul Republicii Austria în România, pentru vizita la Minister și pentru dialogul constructiv despre viitorul cooperării între cele două state. România își propune să dezvolte și să consolideze parteneriatele care vor duce la schimburi economice mutual benefice și la creșterea capacităților noastre de producție în industrie. Am discutat, de asemenea, despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova mai eficient România în afara granițelor”, a scris ministrul pe rețeaua Facebook.

Organizațiile de Management al Destinației reprezintă un instrument necesar în această direcție și Rom

ia nevoie de schimburi de experiență, pentru eficientizarea lor, a mai arătat ministrul.

„Parteneriatul româno-austriac are la bază fundamente solide, iar prin consolidarea acestuia – bazată pe dialog continuu și cooperare strânsă – ne propunem să dezvoltăm proiecte comune cu impact real și durabil asupra economiei României, creând oportunități pentru ambele țări”, a subliniat ministrul.

Relația comercială dintre România și Austria

Maximul volumului schimburilor comerciale, de 3.600,85 milioane euro, din anul 2008, a fost depăşit după criza economică din 2009 abia ȋn anul 2015, când s-a ajuns la valoarea de 3.796,14 milioane euro.

Criza economică a determinat ȋn anul 2009 o scădere substanţială a schimburile comerciale româno-austriece, până la valoarea de 2.539,20 milioane euro.

Începând cu anul 2010, această valoare a ȋnceput din nou să crească, depăşind la 31 decembrie 2022 pentru prima dată valoare de 6 miliarde euro.

La 31 decembrie 2024, schimburile comerciale au atins valoarea de 5,79 miliarde euro, din care export 1,89 miliarde euro şi import 3,91 miliarde euro, soldul balanţei comerciale fiind negativ, de -2,02 miliarde euro.

Schimburile comerciale au avut o evoluție negativă, înregistrând o scădere cu 7,37% față de anul 2023. Exportul a

înregistrat o scădere cu 4,90% (locul 15, pondere 2,03% din total exporturi), iar importul o scădere cu 8,52% (locul 10, pondere 3,10% din total importuri%).

Ponderea Austriei în totalul schimburilor comerciale ale României a fost de 2,65%.

Austria s-a situat pe locul 11 în topul partenerilor comerciali ai României.

Conform statisticii austriece, România s-a plasat pe locul 16 în topul partenerilor comerciali ai Austriei.

