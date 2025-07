Ministrul Economiei anunță deblocarea Startup Nation 4

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a anunțat deblocarea programului Startup Nation 4, cu o finanțare totală europeană de 444 de milioane de euro.



”Astăzi am semnat ordinul de ministru (…) Inițial, tot proiectul de 444 milioane de euro era blocat, pentru că nu se atinsese pragul minim de 25.000 de aplicanți sub 30 de ani. Am păstrat această condiție, dar am găsit o soluție corectă: l-am spart și împărțit lansarea în două etape, ca să nu mai ținem pe loc pe nimeni”, a precizat ministrul, într-o postare pe pagina sa de socializare.



El susține că cei 22.000 de oameni care au aplicat deja pot merge mai departe către finanțarea europeană, până la 50.000 euro/proiect, iar pentru diferența de aproximativ 7.600 de locuri finanțabile pentru prima etapă va fi deschisă o nouă etapă de înscrieri, astfel încât să se ajungă la ținta totală.



”Cu alte cuvinte, nu era corect să ținem pe loc 22.000 de oameni, care își doresc să performeze, să se dezvolte și să-i ajute și pe ceilalți să crească, doar pentru că încă nu s-au înscris ultimii 7.600. (…). Orice antreprenor are nevoie de sprijin la început de drum. Rolul meu și al echipei mele este să-i ajutăm să reușească, nu să-i blocăm în birocrație”, punctează ministrul.



El atrage atenția că din 1 august încep cursurile de antreprenoriat, primul pas obligatoriu înainte de obținerea finanțării.



”Estimăm ca în septembrie să poată depune deja proiectele pentru finanțare. (…) Cei care termină cursurile mai repede vor putea aplica imediat, nu vor aștepta după ceilalți. Selecția finală a câștigătorilor va fi făcută după ce toată lumea a parcurs pașii obligatorii”, mai spune ministrul.

***