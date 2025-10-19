Ministrul Economiei anunță crearea unei baze de date cu resursele de pământuri și metale rare ale României

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat lansarea unui HG pentru un program geologic de creare a unei baze de date complete cu resursele neenergetice ale României, cu accent pe pământuri și metale rare.

„Ce discută intens marii lideri ai lumii avem noi aici, în România, iar asta trebuie să ne dea importanța cuvenită.

Pământurile rare ale României pot fi biletul de intrare la masa marilor decizii mondiale. Sunt materii prime critice necesare în tranziția digitală, stocarea energiei și controlul inteligenței artificiale.

Da, le avem în România, iar tehnologia de ultimă generație ne permite să actualizăm cantități, purități, noi minerale care în ultimii zeci de ani nu aveau la fel de mare căutare”, a scris Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook.

Într-un mesaj video, ministrul Economiei mai precizează că „o parte dintre ele au fost inventariate cu mulți ani în urmă, însă tehnologia a avansat considerabil, iar prin noile descoperiri putem obține o viziune mult mai detaliată asupra valorii acestor resurse.”

Entități din mediul privat și institute de cercetare din România vor centraliza, în perioada următoare, această situație.

„De la molibden, litiu, grafen, stibiu — sunt elemente de care întreaga lume are nevoie și pe care noi, în România, le deținem”, a precizat Miruță.

Ministrul este de părere că valorificarea acestor resurse va crește importanța României la nivel internațional.

„Nu le avem ca să le dăm altora, le avem ca să le folosim în interesul României. Le avem ca să ne sprijinim pe ele, să creștem importanța României la nivel internațional și le avem pentru ca alții să interacționeze cu noi; prin valorificarea lor în România, putem crea plusvaloare și relansa zona economică și acest culoar”, a menționat ministrul Economiei.

Radu Miruță a menționat totodată nevoia de a elimina corupția din companiile de stat care gestionează aceste resurse.

„Și da, săracă țară bogată. Spunea Geo Bogza, prin anii ’30, despre potențialul uriaș al României, cu resurse de o valoare fantastică, dar de pe urma cărora românii nu ajungeau să se bucure prea mult din cauza corupției și, pe vremea respectivă, a incompetenței. Curățăm conducerile companiilor de stat care se ocupă de aceste resurse, reinventariem cu tehnologie de ultimă generație aceste resurse și mergem să stăm la masa deciziilor importante”, a mai scris ministrul.

