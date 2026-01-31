Ministrul Dragoș Pîslaru: Discuțiile avute la Davos s-au axat pe atragerea de investitori în România, în contextul reconstrucţiei Ucrainei

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru (foto), cataloghează drept o „experienţă profesională remarcabilă şi un exerciţiu de reprezentare a României, cum nu a mai fost de foarte, foarte multă vreme la nivel internaţional” prezenţa la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Pîslaru a precizat, la Prima TV, că discuţiile pe care le-a avut la Davos s-au axat pe ideea atragerii de investitori în România, mai ales în contextul viitoarei reconstrucţii a Ucrainei, scrie news.ro.

„A fost o experienţă profesională remarcabilă şi un exerciţiu de reprezentare a României, cum nu am mai avut de foarte, foarte multă vreme la nivel internaţional”, descrie Dragoş Pîslaru experienţa sa la Forumul Economic Mondial de la Davos, încheiat săptămâna trecută.

În opinia sa, activitatea delegaţiei guvernamentale „a pus România pe o hartă la Davos pe care nu mai era”.

„Ceea ce este important legat de agenda mea la Davos este că pe lângă, evident, conexiunile pe care le-am avut la nivel bilateral cu alte ţări, (…) am avut multe întâlniri cu mediul de afaceri. Noi acum ne pregătim de programarea 2028-2034 şi unul din lucrurile pe care am vrea să le avem este să nu mai folosim un euro la un euro, adică cumva să creăm un efect de multiplicare prin care cel puţin pe zona de sector privat să punem nişte bani prin instrumente financiare care să poată să atragă investiţii”, a spus Dragoș Pîslaru.

„Ne imaginăm acum pentru perioada următoare ca în loc să vină IMM-ul sau firma la Minister să aplice să stea doi ani de zile într-un proces nesfârşit, să poată să se ducă la instituiţie financiară la o bancă şi acolo după ce termine investiţia primeşte 20% din valoarea investiţiei parte nerambursabile. Cam aceste lucruri vrem să facem şi am testat cu conducători de firme europene sau globale posibilitatea de a atrage pentru că România este în continuare o piaţă importantă, dar pentru poate mai important în contextul actual cap de pod pentru reconstrucţia Ucrainei”, a adăugat el.

România a fost reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos de o delegație formată din ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete.

