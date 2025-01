Ministrul de Finanțe: Necesarul de finanțare corespunzător unui deficit de 7% este de 230 mld. lei

România are nevoie în acest an de o finanțare de circa 230 de miliarde de lei pentru un deficit public estimat la 7% din PIB (și asumat în fața Coisiei Europene prin programul pe 7 ani de revenire sub ținta de 3%), finanțare care va fi asigurată din împrumuturi atât de pe piața internă, cât și de pe piețele externe, a declarat luni ministrul de Finanțe, Tanczos Barna.

„Necesarul de finanțare pentru a asigura un deficit de 7%, în condițiile în care veniturile cresc odată cu creșterea economică și cu o colectare mai bună, este undeva la 230-231 miliarde lei, sumă care va fi asigurată atât de pe piețele externe cât și de pe piețele interne”, a declarat Tanczos Barna, citat de Agerpres.

Reducere cu 5% a cheltuielilor de personal

De asemenea, el a afirmat că anul acesta se așteaptă și la o reducere cu cel puțin 5% a cheltuielilor de pesonal la nivelul ordonatorilor principali de credite.

„Sunt convins că fiecare manager, fiecare ordonator principal de credite și fiecare ministru are suficiente pârghii ca să reducă cu cel puțin 5% costurile de personal în anul 2025, per ansamblu. Cu siguranță, vor fi situații în care într-o instituție se fac reduceri cu 20%, în alte instituții cu 3-4%, dar pe ansamblu sunt convins că toate ministerele pot reduce cheltuielile de personal cu cel puțin 5%, dacă nu din altceva, din plecările naturale și neangajări de personal, în felul acesta degrevând bugetul de personal.(…) Așteptarea mea e ca un procent de cel puțin 5% să însemne reducerile de cheltuieli la nivelul ordonatorilor principali de credite”, a subliniat Tanczos Barna.

Ministrul de Finanțe i-a încurajat pe români să își plaseze economiile în emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, care oferă dobânzi foarte bune: „Le recomand tuturor românilor să se intereseze, pentru că reprezintă o investiție sigură, cu o dobândă mai mare decât dobânzile obișnuite, o dobândă neimpozitată. Și statul român este interesat ca aceste dobânzi să nu plece la alte companii, să nu plece în afara țării, ci să ajungă în buzunarele românilor”, a precizat ministrul Finanțelor.

