Ministrul de Externe iranian avertizează că bazele americane din regiunea Golfului sunt ținte legitime – Negocierile n-au adus „niciun progres tangibil”

În prezent negocierile dintre SUA și Iran sunt în impas total, după o săptămână în care au fost mai multe atacuri reciproce, a scris vineri Bloomberg. Teheranul a avertizat din nou bazele americane din regiunea Golfului, spunând în același timp că „nu s-a făcut niciun progres tangibil” în discuțiile privind încheierea conflictului.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi (Foto), a declarat că „a te opune celei mai mari puteri din lume, echipată cu arme nucleare, timp de 40 de zile, nu este o glumă” și că „lumea ș-a dat seama de adevărata putere a națiunii iraniene”.

Araghchi și-a reiterat amenințările către statele din Golf: „Am avertizat statele din regiune că bazele americane utilizate pentru atacuri împotriva Iranului sunt ținte legitime” a declarat el vineri postului TV Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Cu toate acestea, ministrul iranian de externe a precizat, de asemenea, că există o cale de urmat, subliniind că, în ciuda conflictului, „Suntem dedicați promovării unor legături durabile și constructive cu Arabia Saudită”.

Războiul împotriva Iranului va ajunge duminică la 100 de zile, deși Donald Trump, când a lansat Operațiunea Specială alături de Israel, a dat asigurări publicului american că va fi un conflict scurt, care va dura câteva zile sau săptămâni.

Și liderul suprem al Iranului a sfidat SUA, spunând că America și Israelul au primit o „lovitură decisivă”.

În mesajul transmis de ayatolahul Mojtaba Khamenei se spune că dușmanii țării, după ce „s-au confruntat cu o lovitură decisivă”, „experimentează acum o umilință profundă”.

El a continuat să-i acuze pe americani că încearcă să „planteze semințele îndoielii, disperării, fricii, neîncrederii și diviziunii” în rândul iranienilor, făcând apel la unitate pentru a „neutraliza complotul lor sinistru”.

Teheranul încearcă să includă Libanul în cadrul acordului de pace dintre SUA și Iran. În Liban se poartă lupte sporadice între trupele israeliene și Hezbollah în ciuda unui armistițiu, nerecunoscut însă de rebelii palestinieni. Însă tot vineri, armata israeliană a cerut locuitorilor din șase localități din sudul Libanului să se evacueze pentru că urmează lovituri împotriva pozițiilor Hezbollah.

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