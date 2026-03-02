Ministrul de Externe, Oana Țoiu, update despre demersurile de repatriere din Orient și discuțiile cu autoritățile din regiune: 14.000 români în Emirate

În continuare, nu există niciun român rănit din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, conform declarațiilor făcute luni de ministrul de Externe, Oana Țoiu, în conferința de presă zilnică pe tema situației românilor blocați în state limitrofe Iranului.

Cei aproximativ 300 de români din Israel care au cerut repatrierea vor sosi marți dimineața, în jurul orei 2.00, după ce zborurile inițiale au fost amânate pentru a respecta timpul de odihnă minim legal impus piloților.

Cei mai mulți români se află în Emiratele Arabe Unite (EAU), aproximativ 14.000, cu foarte puțin cazuri de urgență. Ministrul Țoiu le recomandă tuturor să rămână în hoteluri, cu atât mai mult cu cât acestea le prelungesc turiștilor, gratuit, cazarea. „Varianta recomandată este să rămână în hoteluri. Au fost peste 700 de atacuri aeriene, aproape toate oprite cu succes”, a spus Oana Țoiu.

„Cei 14.000 de români dn EAU sunt în acest moment în siguranță, dar suntem convinși că numărul celor care vor să părăsească teritoriul e mai mare decât cei înscriși acum la serviciile consulare”, a mai adăugat ministrul de Externe.

În plus, au apărut solicitări și din zone din afara Orientului Mijlociu, mai precis din Estul Îndepărtat. „Avem mai multe sesizări din mai multe țări din lume care au zborurile anulate, în special în Indonezia, Cambodgia și Thailanda. Îi îndemnăm să contacteze consulatele”, a spus ministrul.

După ședința de Guvern în care s-a decis activarea mecanismului civil european, luni urmează alte două întruniri de organizare a readucerii în țară:

o ședință a operatorilor de transport

o întrunire a ministrului Economiei cu agențiile de voiaj.

”Până la acest moment, nu avem nicio informaţie privind cetăţenii români care să fie răniţi. Pe de altă parte, recunoaştem nivelul crescut de anxietate şi de îngrijorare. Este justificat, situaţia în regiune escaladează şi continuăm coordonarea la nivelul autorităţilor din România, precum şi îmbunătăţirea coordonării cu agenţiile de voiaj şi operatorii de turism şi liniile aeriene pentru a putea să asigurăm cetăţenilor românii asistenţa care le este necesară”, a afirmat Oana Ţoiu.

”Menţinem recomandarea principală care este aceea de a urmări informaţiile oficiale şi ale autorităţilor din ţara în care se află în acest moment cetăţenii României, sigur cu excepţia cetăţenilor din Iran, care ţin întotdeauna legătura direct cu misiunea noastră, pentru că prioritatea principală rămâne menţinerea siguranţei cetăţenilor noştri”, a mai declarat ministrul de Externe.

Măsurile luate deja și cele aflate în lucru, precum și noi informații utile celor afectați de conflict, prezentate de Oana Țoiu:

A fost lansat un canal de Whatsapp unde vom prelua informațiile de la misiunile diplomatice și vom lansa un canal și pentru cetățenii români din străinătate. Rugămintea este pentru cetățenii români care nu sunt în Orientul Mijlociu, să nu acceseze canalul.

A crescut numărul de operatori în call centerul central și va avea o echipă disponibilă pentru a pleca în Omar.

Trecererea terestră dinspre Qatar spre Arabia Saudită e funcțională și e funcțional sistemul de vize.

În Israel, există și cetățeni cu dublă cetățenie. Există aptru cazuri medicale cu un grad ridicat de urgență, dintre care un cetățean care a fost operat după un atac de cord.

Am activat intervenția europeană civilă în astfel de cazuri: în momentul în care un stat membru poate să trimită o aeronavă, să vedem în ce măsură putem include în transport și cazuri urgente ale cetățenilor altor state. Asta nu înseamnă că nu acordăm prioritate absolută cetățenilor români.

Agențiile de turism au obligația returnării turiștilor. Știm că e dificil și suntem alături de ei. ”Menţionăm că astăzi există un grup de cetăţeni români care prin sprijinul agenţiilor dumnealor de voiaj au avut asistenţă atât pe teritoriul terestru, cât şi din perspectiva existenţei unui zbor prin compania Tarom. Am fost alături de ei prin personalul consular. Zborul nu a putut decola aseară deoarece au fost depăşite orele în care pilotul ar fi putut zbura, dar vor fi cele două zboruri realizate pe parcursul zilei şi nopţii de astăzi”, a explicat Oana Ţoiu.

„În aceea ce priveşte perspectiva politică, aşa cum spuneam, aşteptarea noastră astăzi şi pe parcursul zilelor următoare este să rămână o situaţie de insecuritate crescută. Nu avem, în acest moment, nici certitudine, nici indicatori semnificativi care să ne facă să credem că acest conflict se va încheia imediat. Miza pe care ne-o asumăm, atât la nivelul relaţiilor bilaterale, cât şi la nivelul Uniunii Europene, este să contribuim la deescaladarea conflictului”, a declarat Ţoiu.

„Suntem în contact cu partenerii din regiune, de altfel pe parcursul zilei de astăzi au discutat şi miniştrii de Externe din regiune. Planificăm pe parcursul acestei săptămâni sau a săptămânii viitoare, în funcţie de evoluţiile din regiune, o şedinţă comună a Ministerelor de Externe din Uniunea Europeană şi a miniştrilor de Externe din Orientul Mijlociu, pentru a putea să ne coordonăm activităţile viitoare. De altfel, o pârghie foarte importantă în negocierile viitoare este pachetul de sancţiuni pe care Uniunea Europeană îl are în acest moment împotriva Iranului”.

Sancțiunile sunt „o pârghie de negocieri foarte importantă”, pentru că „pachetul de sancţiuni” împotriva Iranului poate fi „un instrument pentru a creşte presiunea”, dar poate fi, „în acelaşi timp, un instrument care poate îndemna la deescaladare”.

„Condamnăm ferm atacurile pe care Iran le are în regiune şi vrem să contribuim, în formatele internaţionale în care suntem prezenţi, la deescaladarea conflictului”.

„În continuare ne bazăm pe analiza țărilor respective privind siguranța culoarelor de război”.

„Informațiile care menționau atacul Iranului asupra Europei nu se confirmă nici de către NATO, nici de către UE.”

„Dacă vom avea informații despre un risc ridicat, îl vom comunica noi, prin instituțiile României.”

