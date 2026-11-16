Ministrul de Externe Dan Neculăescu, la primul Consiliu de Afaceri Externe: Discuția despre arhitectura de securitate a Europei trebuie să pornească de la interesele UE și NATO

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a avertizat luni, la sosirea la primul său Consiliu Afaceri Externe, de la Bruxelles, că discuțiile din negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina nu pot porni de la cererile formulate de Moscova înainte de invazie. Atunci, Rusia cerea ca NATO să își retragă forțele de pe teritoriul statelor care au aderat după 1997, inclusiv cele din România.



Potrivit oficialului român, care a fost anterior ambasador al României la NATO, dacă negocierile ajung la arhitectura de securitate europeană, punctul de plecare trebuie să fie interesele UE și NATO, ”nu cererile nerezonabile pe care le-am văzut din partea Rusiei în decembrie 2021”.

Neculăescu: România are o frontieră comună de 640 de kilometri cu Ucraina – Vreau să mă asigur că interesele, ideile și contribuția noastră la negocierile de pace vor fi auzite

Neculăescu a salutat interesul reînnoit al SUA pentru facilitarea negocierilor, precum și grupul european care reprezintă interesele Europei în discuții. El subliniat însă că România, care are o frontieră comună de 640 de kilometri cu Ucraina, vrea ca interesele și contribuția sa să fie auzite. Ministrul a anunțat că se va întâlni cu reprezentanții grupului de țări care vor reprezenta Europa în viitoarele runde de negocieri pentru încheierea războiului pentru a le transmite prioritatea României.

Notă: Cele 5 țări care vor reprezenta Europa în negocierile multilaterale cu SUA, Ucraina și Rusia sunt Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia.

”Avem trei puncte pe agenda de astăzi. (…) Voi aborda și negocierile de pace privind Ucraina. Apreciem foarte mult și salutăm interesul reînnoit al Statelor Unite pentru facilitarea negocierilor de pace. În același timp, salutăm și existența grupului european care reprezintă interesele Europei. Dar România este o țară care are o frontieră comună de 640 de kilometri cu Ucraina, așa că vreau să mă asigur că astăzi interesele, ideile și contribuția noastră la negocierile de pace vor fi auzite. Mă voi întâlni cu membri ai acestui grup european pentru a le transmite că ne dorim pace, o pace durabilă, de lungă durată și justă, ca primă prioritate. Așadar, dacă se va ajunge la o discuție despre arhitectura de securitate europeană, dacă se va ajunge în acel punct, voi spune clar că trebuie să pornim în primul rând de la interesele UE și NATO, nu de la solicitările nerezonabile pe care le-am văzut din partea Rusiei în decembrie 2021”, a afirmat Neculăescu, la sosirea la reuniunea miniștrilor de externe de la Bruxelles.

”Atacurile cu drone în Marea Neagră sunt inacceptabile”: România cere capabilități și coordonare între NATO și UE

Șeful diplomației române a anunțat că îi va informa pe omologii săi de la Bruxelles și despre incidentele de securitate din ultimele zile, în contextul în care am avut patru alerte de drone în doar 24 de ore și trei nave lovite în weekend. Neculăescu a calificat incidentele drept ”inacceptabile” și a anunțat că va cere aliaților să continue să contribuie cu capabilități în România, precum și o coordonare între NATO și UE.

Ministrul a anunțat că își va informa omologii și despre accelerarea operaționalizării hubului de securitate maritimă de la Marea Neagră. Pentru acesta, președinta Comisiei Europene a promis 50 de milioane de euro pentru România și Bulgaria, astfel încât hubul să devină operațional ”cât mai curând posibil”.

Ultimele incidente de securitate din Marea Neagră au avut loc în weekend, trei nave comerciale fiind lovite la gurile Dunării – incidentele s-au soldat doar cu incendii la bordul navelor și fără victime. Oficialul român declarase anterior că România lucrează cu aliații NATO, inclusiv Bulgaria și Turcia, pentru a accelera punerea în funcțiune a capabilităților suplimentare de supraveghere convenite la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie.

”îi vom informa pe colegii noștri despre incidentele de securitate din România. Am avut patru alerte de drone în 24 de ore și trei nave lovite în weekend. Acest lucru este inacceptabil, așa că astăzi voi fi foarte clar în această privință. Le voi cere colegilor și omologilor mei să continue să contribuie cu capabilități în România și voi solicita, de asemenea, o coordonare între NATO și UE în această privință. Tot astăzi, îi voi informa pe omologii noștri despre accelerarea operaționalizării hubului de securitate din România, după vizita de anul trecut a președintei Comisiei Europene în România, care a promis 50 de milioane de euro pentru România și Bulgaria, astfel încât acest hub să devină operațional cât mai curând posibil”, a declarat Neculăescu.

Amintim că hubul de securitate de la Marea Neagră ar urma să primească, din partea autorităților europene, un calendar de finalizare și o finanțare dedicată de 50 de milioane de euro, după cum a afirmat șefa Comisiei Ursula von der Leyen în vizita sa de la București din 9 noiembrie.

După Consiliul Afaceri Externe, Neculăescu a anunțat că va participa la o reuniune ministerială dedicată Mării Negre, alături de parteneri precum Turcia, Armenia și Azerbaidjan.

”Este important să discutăm despre conectivitate, dar și despre securitate. Acest lucru contează foarte mult, iar punctele de vedere ale partenerilor noștri sunt, de asemenea, foarte importante”, a spus ministrul.

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