Ministrul de Externe Dan Neculăescu, discuții cu ambasadorul SUA despre următorii pași ai Parteneriatului Strategic

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut un „schimb de opinii substanțial” cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, despre aprofundarea cooperării bilaterale.

„Astăzi am avut un schimb de opinii substanțial cu ambasadorul Darryl Nirenberg cu privire la următorii pași ai Parteneriatului Strategic. Avem un obiectiv comun clar: aprofundarea cooperării noastre strânse în domeniul apărării și securității și extinderea pilonului economic prin proiecte reciproc avantajoase. Legătura transatlantică este esențială, iar România va continua să acționeze cu hotărâre pentru a transforma NATO 3.0 în realitate”, a transmis Dan Neculăescu într-un mesaj publicat joi pe X.

Substantive exchange today with Ambassador Darryl Nirenberg on the next steps for the 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership. We share a clear focus: deepening our close defense and security cooperation and expanding the economic pillar through mutually beneficial projects. The transatlantic… pic.twitter.com/AtWgjYuJu1 — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 22, 2026

La rândul său, ambasadorul SUA în România a transmis că a discutat cu ministrul român despre consolidarea parteneriatelor economice și culturale dintre cele două țări.

”M-am bucurat să mă întâlnesc cu ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu. Am avut un schimb de opinii productiv privind Parteneriatul nostru Strategic, consolidarea relațiilor diplomatice, aprofundarea parteneriatelor economice și culturale și susținerea valorilor noastre comune pe scena internațională”, a transmis Nirenberg printr-o postare pe X.

Great to meet with Minister of Foreign Affairs @DanNeculaescu. Productive exchange on our #StrategicPartnership, strengthening our diplomatic ties, elevating economic and cultural partnerships, and upholding our shared values on the world stage. 🇺🇸🇷🇴 pic.twitter.com/mz4qMz1Dqv — Ambassador Darryl Nirenberg (@USAmbRO) October 22, 2026

Amintim că Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe în Guvernul Luca Niculescu, a indicat ca priorități, la audierea sa din Parlament, securitatea la Marea Neagră și consolidarea relației cu SUA.

El a anunțat că România va încerca să atragă la București mai multe structuri și discuții NATO privind tehnologiile antidronă și inteligența artificială, că va susține operaționalizarea rapidă a hubului UE de securitate la Marea Neagră și va pregăti, în primele luni din 2027, o listă de proiecte prioritare pentru relația cu Statele Unite, în domenii precum securitatea, AI și energia.

Și premierul Luca Niculescu a discutat joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, despre securitate, cooperarea în domeniul apărării și atragerea de investiții americane în România.

Șeful Guvernului a transmis că relația cu Statele Unite reprezintă „o prioritate fundamentală” și că România dorește consolidarea prezenței militare americane, precum și dezvoltarea proiectelor comune de înzestrare a Armatei Române.

”Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg. Pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune. Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri”, a transmis Niculescu, printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

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