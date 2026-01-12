Ministrul de externe al Iranului, în contact cu SUA pe tema protestelor antiguvernamentale. Regimul și-a scos, luni, simpatizanții în stradă

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi (foto dreapta) a luat legătura cu emisarul Casei Albe Steve Witkoff, în weekend, pe fondul amenințărilor președintelui Trump cu intervenția militară împotriva regimului de la Teheran, informează Axios.

Această inițiativă pare a fi un efort al Iranului de a detensiona relațiile cu SUA sau, cel puțin, de a câștiga timp înainte ca președintele Trump să ordone orice acțiune care ar slăbi și mai mult regimul.

Este primul indiciu că, în prezent, canalul direct de comunicare între Washington și Teheran este încă deschis, în ciuda impasului în negocierile nucleare și a schimbului de amenințări între cele două țări. Potrivit unei surse bine informate, Araghchi și Witkoff au discutat despre posibilitatea organizării unei întâlniri în zilele următoare.

Donald Trump a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, că Iranul a contactat SUA cu o zi înainte și a propus negocierea unui acord nuclear. „S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Se organizează o întâlnire, dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm din cauza a ceea ce se întâmplă, înainte de întâlnire. … dar se organizează o întâlnire”, a declarat el reporterilor duminică, la bordul avionului Air Force One.

Vicepreședintele JD Vance le-a declarat reporterilor că SUA sunt deschise negocierilor cu Iranul pentru un nou acord. „Cel mai inteligent lucru pe care l-ar fi putut face, era valabil acum două luni și este valabil și astăzi, este să poarte negocieri reale cu Statele Unite despre ceea ce trebuie să vedem în ceea ce privește programul lor nuclear”, a spus el.

Iranul este pe deplin pregătit pentru război, dar şi pentru negocieri, a declarat, luni, Abbas Araghchi.

„Republica Islamică Iran nu caută războiul, dar este pe deplin pregătită pentru război. Suntem, de asemenea, pregătiţi pentru negocieri, dar aceste negocieri trebuie să fie echitabile, cu drepturi egale şi bazate pe respect reciproc”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene, în cadrul unei conferinţe cu ambasadorii străini la Teheran, difuzată de televiziunea de stat.

Tot luni, mass-media de stat iraniană a difuzat toată ziua imagini cu demonstrații pro-guvernamentale în masă în orașele sale. Internetul este blocat de mai bine de trei zile, astfel încât foarte puține dintre informațiile difuzate de mass-media controlată de stat pot fi verificate imediat.

Președintele Masoud Pezeshkian a fost văzut salutând demonstranții și mărșăluind alături de ei. Pezeshkian a declarat că este „gata să asculte” protestatarii cu privire la preocupările economice, dar a avertizat și asupra „elementelor teroriste” din cadrul mișcării.

